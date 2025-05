“Non lo riconosco più!” A Lavena Ponte Tresa due serate per genitori e figli sull’adolescenza

Due appuntamenti gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, pensati per offrire spunti di riflessione e dialogo tra genitori e figli, si terranno nelle prossime settimane a Lavena Ponte Tresa. A promuoverli è il Consultorio Familiare di Cadegliano Viconago, partner del progetto Me-te. Centro per la famiglia in evoluzione, realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia” finanziata da Regione Lombardia e ATS Insubria.

Le serate intendono concludere il primo anno di attività del Centro, che ha già proposto laboratori per genitori, gruppi di arteterapia e uno sportello informativo settimanale. Gli incontri sono rivolti in particolare ai genitori di figli adolescenti, ma sono benvenuti anche i ragazzi, con l’obiettivo di stimolare una riflessione condivisa su un’età complessa, ricca di cambiamenti, conflitti e possibilità di crescita.

Il Primo incontro, dal titolo “Non lo riconosco più!” si terrà martedì 20 maggio alle 20.45 alla Sala Polivalente c/o Bennet, in via Via L. Colombo 42/A. Alla serata interverrà Giuseppe Ciccomascolo, pedagogista clinico, formatore ed esperto di pedagogia dell’umorismo. Co-autore del libro Tutti bravi genitori (con gli adolescenti degli altri) e autore del podcast Pionieri moderni: adolescenza da scoprire, Ciccomascolo guiderà una serata dedicata a esplorare i cambiamenti e le speranze legate all’adolescenza. Un’occasione per comprendere meglio questa fase delicata della vita e ritrovare nuovi punti di contatto tra genitori e figli.

Il Secondo incontro, intitolato Quello che i ragazzi non dicono ma postano si terrà invece martedì 3 giugno, sempre alle 20.45 e sempre alla Sala Polivalente c/o Bennet. Protagonista della seconda serata sarà Matteo Locatelli, pedagogista clinico specializzato in psicologia dei nuovi media. Esperto di progettazione e gestione di servizi educativi per minori, è co-autore del canale YouTube Uscita di Emergenza, del libro Tutti bravi genitori e del podcast Podcasting nelle classi. L’incontro si concentrerà sulle sfide educative nell’era digitale, aiutando i genitori a trovare un equilibrio tra vita online e offline dei propri figli.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.