Pace, giustizia, libertà, amore per l’ambiente: nelle favole di Gianni Rodari un mondo colorato che non ha età

Nella classifica Feltrinelli dei libri per bambini e ragazzi più venduti nell’ultimo mese, Gianni Rodari si colloca in 86esima posizione con “Favole al telefono” risalita di 33 posizioni in una settimana.

Allo scoppio della guerra in Ucraina, nel 2022, fece un exploit “La luna di Kiev” inserita in “Filastrocche bin cielo e in terra,” che si collocò al terzo posto delle vendite.

Gianni Rodari è conosciuto per la sua produzione dedicata ai piccoli lettori, bambini dell’infanzia e dei primi anni della scuola primaria. Il suo pensiero, veicolato attraverso immagini fantastiche e colorate, racchiudono valori universali senza età.

Alice Bigli, autrice del libro “La scintilla dell’Utopia – Rileggere Gianni Rodari con i bambini, racconta che : «Più che rivolti ai bambini, i libri di Rodari sono per la famiglia. Sono testi che pongono le basi per un dialogo tra il bambino e l’adulto, genitore o insegnante che sia».

Ne è convinta anche Chiara Zangarini, docente di letteratura che allo scrittore di Omegna, autrice di libri che vogliono restituire il pensiero di Rodari: « Aveva iniziato come maestro, poi, la sua passione per la scrittura, lo fece diventare giornalista. In seguito, la vocazione pedagogica e l’amore per il racconto trovarono la sintesi».

La fantasia che caratterizza la produzione letteraria di Gianni Rodari è sempre mirata a un obiettivo preciso: «Rodari sosteneva che fosse necessaria una nuova letteratura per l’infanzia che desse anche insegnamenti morali. Nei suoi racconti c’era sempre un insegnamento, soprattutto sui temi che più gli stavano a cuore: pace, giustizia sociale, impegno, libertà, amore per la natura. In questo senso, il suo è un messaggio universale e senza età. Molto attuale anche oggi».

Lo sforzo di accendere la fantasia nei lettori non era mai fine a sé stesso ma puntava a sollecitare domande per sviluppare un pensiero critico, senza omologazioni: « La sua forza oggi – spiega Chiara Zangarini – è quella di sollecitare giudizi verso quei canoni estetici, morali che vengono proposti in modo omologato dai media, tradizionali o nuovi. Lui è sempre stato uno spirito ribelle, capace di cogliere spunti che gli altri non vedevano. Amava ripetere: bambini siate orgogliosi di essere unici»

L’attualità dei racconti di Rodari sta nella sua capacità di stimolare l’estro dei lettori, spingerli a cercare oltre, attirare l’attenzione sul dettaglio, costringendoli a rallentare e pensare.

Oggi l’autore Rodari è un po’ sottovalutato: « La conoscenza rimane una po’ superficiale – commenta Chiara Zangarini – Invece, la sua produzione è ricca di messaggi senza tempo che poggiano su valori etici e sociali che appartengono all’uomo di ogni epoca».

In libreria la richiesta di Rodari è rara: « Non accade mai che il cliente chieda direttamente un suo libro – racconta Laura Branchini della libreria degli Asinelli di Varese – sono io che lo propongo, che metto in luce la potenza del racconto. Come il “libro degli errori” che in modo giocoso insegna le parole, o gli albi con giochi di parole con cui affrontare la lingua in modo divertente. La sua è una produzione in cui si trova sempre qualcosa di fresco e adatto per divertire e stupire».

Giovedì 15 maggio, alle ore 18.00, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno) ospiterà una delle tappe del Festival Praticamente Rodari Materia, un momento di riflessione e narrazione del festival diffuso che lega idealmente Gavirate, terra dell’infanzia, e Omegna, città natale del celebre autore. Un’occasione per scoprire la forza di un racconto, vivo e attuale ancora oggi.