Praticamente Rodari: a Materia parole e immagini per raccontare un festival che vive

Il viaggio immaginativo e concreto tra le parole di Gianni Rodari fa tappa a Sant’Alessandro di Castronno. Giovedì 15 maggio, alle ore 18.00, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno) ospiterà Praticamente Rodari Materia, un momento di riflessione e narrazione che segna una tappa significativa del festival diffuso che lega idealmente Gavirate, terra dell’infanzia, e Omegna, città natale del celebre autore.

L’appuntamento sarà l’occasione per ripercorrere le tappe già compiute dal festival, nato non con intento commemorativo, ma con la volontà di rendere viva e operativa l’eredità educativa e letteraria di Rodari. Fino ad ora il percorso ha preso forma attraverso attività che hanno saputo coinvolgere pubblici diversi, sempre all’insegna della fantasia e della pratica educativa.

Il festival ha preso il via ufficialmente domenica 4 maggio con l’arrivo dell’assessore di Omegna, sancendo l’adesione al progetto di gemellaggio. A seguire, uno spettacolo di apertura e diversi appuntamenti nelle scuole materne hanno dato il via a un calendario dinamico e partecipato.

Nei giorni precedenti e successivi si sono susseguite esperienze significative, come il ciclo di tre serate dedicate alla Grammatica della fantasia, vero filo conduttore dell’intero progetto. Non solo teoria: il festival ha proposto anche il workshop sold out con kamishibai al Chiostro di Voltorre di Gavirate, il laboratorio “Gira volta gira” con l’associazione Sinòpia per la creazione di libri d’artista, e, infine, il laboratorio condotto dall’associazione Remida, dedicato alla trasformazione creativa di materiali poveri.

La serata del 15 maggio offrirà quindi il primo racconto corale di questo cammino condiviso.

Attraverso immagini, parole e testimonianze sarà possibile riflettere sugli obiettivi raggiunti e su quelli futuri. L’incontro offrirà uno sguardo in avanti, anticipando le prossime tappe di un festival che continuerà ad animare Gavirate, Omegna e Materia con laboratori, incontri e narrazioni fino ai mesi successivi.