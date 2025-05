Pellicini: “Arrivano i rinforzi per i Vigili del fuoco di Varese, assegnate al comando provinciale 90 nuove unità”

Andrea Pellicini, parlamentare luinese di Fratelli d’Italia, annuncia l’arrivo di importanti rinforzi per il comando provinciale dei Vigili del fuoco.

«Sono stati assegnati al Comando provinciale di Varese 84 Vigili del fuoco dell’ultimo corso – scrive Pellicini in una nota – A questi si aggiungono altre cinque unità già in servizio in altre provincie trasferiti a seguito di mobilità. Questo personale in più sarà un fondamentale supporto nelle attività di base dell’antincendio e soccorso».

Pellicini ha ringraziato in particolare il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno Emanuele Prisco e il ministro Matteo Piantedosi «per l’attenzione dimostrata verso il territorio della provincia di Varese che da tempo chiede rinforzi, nonché per il lavoro importantissimo a beneficio di tutto il territorio italiano».