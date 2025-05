Prevenzione cardiovascolare: le iniziative di Asst Valle Olona per l’Open Day

Lunedì 27 maggio 2025 sarà una giornata interamente dedicata alla prevenzione cardiovascolare. L’ASST Valle Olona, in collaborazione con Fondazione Onda ETS, aderisce all’(H) Open Day promosso dal network degli Ospedali Bollino Rosa, offrendo alla cittadinanza una serie di servizi gratuiti di tipo clinico-diagnostico e informativo.

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte in Italia e nel mondo, con un impatto significativo anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono responsabili del 31% dei decessi annui e si stima che, entro il 2030, provocheranno 23,3 milioni di morti ogni anno.

«Essendo parte del network degli Ospedali Bollino Rosa, come per altre lodevoli iniziative abbiamo deciso di partecipare e promuovere questo (H) Open Day, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione», dichiara John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona. «Sappiamo bene che la prevenzione è il modo migliore e più efficace per ridurre il rischio di patologie e mortalità legate alle malattie cardiovascolari, per questo abbiamo attivato nelle nostre Case di Comunità alcune iniziative rivolte alla popolazione».

Un concetto ribadito anche da Francesca Crespi, Direttore Sanitario dell’ASST: «La maggioranza dei problemi cardiaci solitamente si sviluppa lentamente, nel corso di molti anni. Spesso, i danni alle arterie – causa principale di infarti e ictus – sono correlati a stili di vita non corretti, anche minimi, che persistono nel tempo. Tuttavia, grazie all’adozione di corrette strategie preventive e seguendo i giusti accorgimenti, è possibile intervenire e ridurre il rischio cardiovascolare».

L’iniziativa, dunque, si configura come un’importante occasione per informare e sensibilizzare il pubblico, promuovendo una cultura della prevenzione attiva e consapevole. Le attività si svolgeranno presso le Case di Comunità dell’ASST Valle Olona e saranno rivolte all’intera popolazione.

Luogo Tipologia Orario Modalità di prenotazione Ambulatorio infermieristico Casa di Comunità di Viale Stelvio 3 ( Busto Arsizio ) Rilevazione dei parametri vitali 8.30 – 12.30 Prenotazione non obbligatoria, accesso libero e gratuito Ambulatorio infermieristico Casa di Comunità di Viale Stelvio 3 ( Busto Arsizio ) Valutazione internistica dei fattori di rischio cardiovascolari 8.30 – 12.30 Prenotazione non obbligatoria, accesso libero e gratuito Da remoto (colloquio telefonico). Servizio offerto dalla Struttura Complessa di Cardiologia di Busto Arsizio Consulenze telefoniche di area inerenti lo scompenso cardiaco 9.00 – 12.00 Su appuntamento . Telefonare al numero 0331 699722 (contatto attivo dal 15 maggio, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00) Ambulatorio infermieristico Casa di Comunità di Via Cavour 21 ( Lonate Pozzolo ) Valutazione internistica dei fattori di rischio cardiovascolari 9.00 – 12.00 Prenotazione non obbligatoria, accesso libero e gratuito Ambulatorio infermieristico Casa di Comunità di Via Cavour 21 ( Lonate Pozzolo ) Rilevazione dei parametri vitali 8.30 – 12.30 Prenotazione non obbligatoria, accesso libero e gratuito Ambulatorio IFeC Casa di Comunità di Via Buttafava 25 ( Cassano Magnago ) Rilevazione dei parametri vitali 9.30 – 13.00 Prenotazione non obbligatoria, accesso libero e gratuito Ambulatorio medico 2° piano Casa di Comunità di Via Fiume 12 ( Saronno ) Valutazione internistica dei fattori di rischio cardiovascolari 9.00 – 13.00 Prenotazione non obbligatoria, accesso libero e gratuito Casa di Comunità di Via Fiume 12 ( Saronno ) Rilevazione dei parametri vitali 9.00 – 13.00 Prenotazione non obbligatoria, accesso libero e gratuito

I servizi offerti da ASST Valle Olona saranno consultabili a partire dal 15 maggio 2025 sul sito www.bollinirosa.it che riporterà anche indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”.