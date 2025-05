La rapina al portavalori e la fuga: i particolari dell’inseguimento mozzafiato tra Como e Saronno, quattro ladri in manette

Un pomeriggio di pura adrenalina tra Como e Saronno, dove la Polizia di Stato, sotto la guida della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha messo a segno un’operazione lampo, arrestando quattro audaci malviventi responsabili di un furto con destrezza che ha tenuto col fiato sospeso cittadini e automobilisti.

Emergono i particolari dell’azione della Polizia di Stato portata a termine nella giornata di martedì 6 maggio. Il teatro del crimine: via Borgovico, dove un commerciante di preziosi è stato derubato di 1400 euro in contanti e ben 260 grammi di lamine d’oro, lasciati incautamente sul sedile della sua auto parcheggiata.

Il colpo, orchestrato con astuzia, è scattato quando il commerciante, sceso per una breve commissione, ha colto sul fatto i ladri che si intrufolavano nel suo veicolo. In un lampo, i malviventi hanno arraffato il bottino e sono fuggiti a bordo di un’auto scura, ma il loro piano è stato subito sventato dalla prontezza della vittima. Con una chiamata al 112 NUE, il commerciante ha fornito alle forze dell’ordine una descrizione dettagliatissima di auto e banditi, dando il via a una caccia senza quartiere.

La Centrale Operativa della Questura di Como ha scatenato un’azione fulminea: volanti di zona, equipaggi della Polizia Stradale e pattuglie della Squadra Mobile si sono lanciate all’inseguimento. L’auto dei fuggitivi, lanciata a folle velocità sull’autostrada A9 verso Milano, è stata intercettata in un batter d’occhio.

Ne è seguito un inseguimento da film d’azione, con i malviventi che, incuranti del pericolo, eseguivano manovre spericolate, rischiando di travolgere gli altri automobilisti. Ma la tenacia delle forze dell’ordine ha avuto la meglio: la fuga si è conclusa in modo spettacolare sullo svincolo di Saronno, dove l’auto dei banditi si è schiantata contro un guard-rail ribaltandosi, ponendo fine alla loro corsa. Per un soffio, nessun altro veicolo è stato coinvolto nel caos generato dai criminali.

I quattro responsabili, due diciannovenni, un ventunenne e un trentaquattrenne, tutti cittadini italiani di origini rom e dimoranti in un campo nomadi del milanese, sono stati immobilizzati. Leggermente contusi, ma senza scampo, sono stati condotti in Questura a Como per le formalità di rito. La refurtiva è stata recuperata integralmente, e i malviventi ora attendono il loro destino: oggi (mercoledì 7 maggio), alle 13.00, affronteranno il rito direttissimo disposto dal Pubblico Ministero di Busto Arsizio.