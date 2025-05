Rapinatori si schiantano in auto a Saronno dopo il colpo a Como

La rapina a Como, con la polizia che li intercetta e parte l’inseguimento in città che finisce a Saronno, col veicolo che esce di strada e la polizia che sopraggiunge facendo scattare le manette.

È successo martedì intorno alle 14 di martedì e la scena ha avuto come teatro prima il capoluogo lariano dve i rapinatori, quattro persone, sarebbero entrati in azione appropriandosi di una valigetta detenuta da un orafo; la rapina sarebbe avvenuta all’altezza nella zona dello stadio cittadino.

Una volta scattato l’allarme il 112 ha mandato sul posto pattuglie della polizia di Stato che si sono lanciate all’inseguimento dell’auto dei rapinatori, inseguimento finito prima fuori città, poi sulla A9 in direzione Milano. Una corsa a folle velocità sull’Autolaghi in direzione Sud, percorso scelto per tentare una via di fuga rapida.

L’auto, dalle prime informazioni un’utilitaria, aveva alle calcagna una pattuglie delle Volanti della questura di Como, un’auto della squadra Mobile oltre ad una della Polstrada dei laghi, sottosezione di Busto Arsizio.

Una volta usciti dall’autostrada e dopo aver imboccato la strada provinciale 233 (via Lazzaroni all’altezza del “Bossi“) l’auto dei fuggitivi è uscita di strada lasciando a piedi il commando che è stato poi fermato e arrestato.

L’auto nell’uscita di strada si è ribaltata. Sul posto in ausilio anche pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno.