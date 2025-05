Reazione e vittoria: gli Hirricane Varese battono 6-1 la Fortitudo Bologna

Dopo la sconfitta subita nella precedente giornata contro la Leonessa Brescia (leggi qui), gli Hurricane Varese tornano in campo e lo fanno con una prova di carattere che permette loro di superare la Fortitudo Bologna in un match di recupero valido per la prima giornata di campionato. Sul diamante del “Gurian Field” di Malnate è andata in scena una sfida intensa tra due formazioni che ambiscono a un posto tra le prime quattro, utile per l’accesso alle semifinali.

Il gruppo guidato da Coach Grassi ha saputo incanalare la voglia di riscatto sin dalle prime battute. L’avvio è stato determinante: nelle prime due riprese l’attacco ha prodotto 4 punti, un bottino prezioso per indirizzare la gara. A spiccare è stato Giuseppe Rosafio, protagonista con numerosi arrivi in base e punto di riferimento nell’ordine di battuta. Solida anche la fase difensiva, rafforzata dal ritorno di Gaetano Casale e dalle prestazioni convincenti di Neto e Trombini, capaci di contenere gli attacchi avversari con efficacia.

Dall’altra parte, la Fortitudo di coach Lanzarini ha dimostrato di essere avversario di alto livello. Compatta soprattutto in difesa, la squadra ospite ha limitato in più occasioni le offensive varesine grazie alle giocate attente di Napoli, Sahli e Fatty, mantenendo aperto l’incontro fino alle fasi finali.

Il successo rappresenta un passo importante per gli Hurricane, utile non solo per la classifica ma anche sotto il profilo della fiducia. La strada nella fase a gironi resta lunga e insidiosa, come lo stesso gruppo è ben consapevole. Servirà confermare l’impegno e la determinazione mostrati oggi per mantenere il ritmo e continuare a competere ai massimi livelli.