Ruba profumi per 6000 euro al duty free, 33enne arrestato dalla Polaria di Malpensa

Nel pomeriggio dello scorso 30 aprile la Polaria di Malpensa ha arrestato un cittadino georgiano di 33 anni, gravemente indiziato di furto aggravato in concorso. L’uomo, insieme a un complice non ancora rintracciato, aveva rubato 39 flaconi di profumi di marca, per un valore di circa 6000 euro, dal duty free del terminal 1 dello scalo milanese.

Il furto era stato consumato nella prima mattinata: i due, entrati in area sterile con regolari carte d’imbarco, avevano distratto una commessa per impossessarsi della merce. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno scoperto che i ladri avevano lasciato l’aeroporto a bordo di una navetta di un vicino hotel. Qui, uno dei due è stato individuato e fermato mentre era al bar, in attesa di un volo per l’Armenia.

Nella sua camera sono stati sequestrati i 39 profumi rubati, poi restituiti al negozio. L’arrestato, già noto per furti simili in altri aeroporti italiani, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio su disposizione della procura.

La polizia di stato di malpensa sottolinea il ruolo decisivo delle moderne tecnologie di sorveglianza nel garantire la sicurezza nello scalo.

La polizia di stato di Malpensa aveva solo pochi giorni fa arrestato in flagranza un cittadino francese e un cittadino belga, rispettivamente di 28 e 30 anni, fermati poco dopo aver rubato diversi oggetti di valore ad un passeggero presso il Terminal 1 dello scalo aeroportuale