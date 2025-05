Scontro tra auto e moto a Gallarate, ferito un motociclista

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 maggio, nel quartiere Caiello di Gallarate. Intorno alle 11.50, all’incrocio tra via Varese e via Statuto, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello, coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi.

Allertata anche la polizia locale di Gallarate per i rilievi e la gestione del traffico, in un punto particolarmente sensibile in uscita dal centro del quartiere in direzione nord.

Le condizioni della persona coinvolta non sono al momento note, ma non risultano segnalazioni di ferite gravi. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.