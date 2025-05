Scontro tra due auto fra Busto Arsizio e Samarate, tre persone coinvolte

Incidente stradale questa mattina a Samarate, nella frazione di Cascina Elisa al confine con Busto Arsizio. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10.50 in via monteberico, al civico 296, e ha coinvolto due automobili. a bordo dei veicoli c’erano tre persone: un uomo di 36 anni, una donna di 76 e un uomo di 78.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio per i rilievi e i vigili del fuoco di Varese per mettere in sicurezza l’area. due ambulanze, una della croce rossa di Busto Arsizio e una dell’Sos di Azzate, hanno soccorso i feriti, tutti trasportati in codice verde.

La centrale operativa areu dei laghi ha coordinato l’intervento. Secondo le prime informazioni, nessuno degli occupanti avrebbe riportato ferite gravi. le cause dello scontro sono in corso di accertamento.