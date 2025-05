“Semplificare per migliorare”: al via un corso gratuito per i dipendenti della Comunità Montana Valli del Verbano

Ha preso il via lunedì 5 maggio il percorso formativo professionalizzante gratuito rivolto ai circa 160 dipendenti dei Comuni afferenti alla Comunità Montana Valli del Verbano che hanno scelto di partecipare.

Il progetto, intitolato “Semplificare per migliorare”, è inserito nel programma nazionale PerForma PA a valere su risorse del PNRR e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU per un importo complessivo di 45mila euro, nell’ambito della strategia dedicata allo sviluppo del capitale umano nella Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare le competenze fondamentali per affrontare la transizione amministrativa, come indicato anche nella direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, pubblicata nel novembre 2024.

Il corso verrà erogato in modalità telematica in questi mesi e sarà gestito dalla società Barusso Formazione, diretta da Edoardo Barusso, consulente esperto in formazione per la Pubblica Amministrazione. Il programma didattico prevede l’approfondimento di tematiche essenziali per il buon funzionamento degli enti locali quali procedimento amministrativo, trasparenza, prevenzione della corruzione, gestione degli atti, accesso ai documenti e sistema dei controlli.

Attraverso questa iniziativa, la Comunità Montana Valli del Verbano conferma il proprio impegno a investire nella formazione continua e nella crescita delle risorse umane dell’ente e dei Comuni che vi afferiscono con l’obiettivo di valorizzare le competenze, semplificare i procedimenti e migliorare il benessere organizzativo.

«Investire nella formazione significa migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e rendere più efficiente il lavoro della Pubblica Amministrazione – commenta il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Castoldi –. Ringrazio Edoardo Barusso per il contributo professionale che ha saputo offrire con il suo team anche questa volta: il suo supporto è stato