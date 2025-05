Successo alle Olimpiadi FANUC per gli studenti dell’ISIS Keynes di Gazzada: a un passo dai mondiali di robotica

Gli studenti della 5° Automazione dell’ISIS J.M. Keynes di Gazzada Schianno, Greta Morandi e Tommaso Lico, hanno conquistato il secondo posto alle Olimpiadi FANUC: un concorso di robotica industriale organizzato da FANUC Italia, rivolto agli studenti delle scuole tecniche e professionali. L’evento, che si è svolto presso la sede di FANUC Italia a Lainate (MI), ha visto la partecipazione di 23 scuole provenienti da tutta Italia, ognuna delle quali ha presentato le proprie eccellenze nel campo della robotica e del controllo numerico computerizzato (CNC).

Il concorso, articolato in prove teoriche e pratiche, ha rappresentato un’opportunità unica di crescita per i partecipanti, mettendo alla prova le loro competenze nella gestione delle celle robotizzate, tra cui la cella ER4, su cui gli studenti dell’Istituto Keynes sono stati formati attraverso il percorso di Certificazione delle Competenze FANUC-SANOMA.

Il brillante risultato di Greta e Tommaso non solo riconosce le loro straordinarie capacità tecniche, ma li qualifica anche per partecipare all’edizione 2025 di WorldSkills, una delle competizioni più prestigiose a livello mondiale per giovani talenti delle professioni tecniche.

Le Olimpiadi FANUC, infatti, rappresentano un importante trampolino di lancio per accedere a competizioni internazionali di altissimo livello, come EuroSkills e WorldSkills. Grazie al loro piazzamento, i due studenti della 5° Automazione si preparano ora a competere per la qualificazione a WorldSkills Italy (Bolzano, 18-20 settembre 2025), con l’ambizione di arrivare a EuroSkills Herning (Danimarca, 10-14 settembre 2025). Questo successo segna un importante traguardo nella loro formazione, proiettandoli a confrontarsi con le migliori realtà europee e mondiali nel campo dell’automazione.

«L’Istituto – commenta la dirigenza dell’ISIS Keynes – si congratula con Greta e Tommaso per l’eccellente risultato ottenuto, e spera che questo successo possa essere un forte stimolo per altri studenti ad intraprendere percorsi di eccellenza nel campo della robotica e dell’automazione».