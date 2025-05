Trent’anni senza Mia Martini, una voce indimenticabile

Trent’anni senza una più grandi voci della canzone italiana: il 12 maggio del 1995 ci lasciava Mia Martini.

Interprete amatissima, donna dalla vita travagliata, morì a Cardano al Campo, cittadina a pochi chilometri dal paese di Cavaria con Premezzo dove la sua famiglia si era trasferita, dalla natia Bagnara Calabra e dopo gli anni nelle Marche.

Dopo i grandi successi degli anni Settanta e primi Ottanta (nel 1977 viene scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision con Libera), dopo il ritiro dalle scene per un lustro, negli anni Novanta visse una nuova fase, segata anche dal riavvicinamento alla famiglia.

Proprio questo portò Mia Martini a Cardano, dove affittò un appartamento ai margini del centro del paese, quello dove Domenica Rita Adriana Bertè fu trovata morta nel letto nella primavera 1995.

Oltre ad ospitare al cimitero la tomba, il paese “adottivo” Cavaria mantiene vivo il ricordo di Mia Martini non solo attraverso la memoria collettiva, ma anche con manifestazioni come “Semplicemente Mia”, omaggio musicale che ha ormai una storia lunga alle spalle (quest’anno è in programma sabato 17).

Nella sua lunga carriera (a dispetto della morte a soli 47 anni), da fine anni Sessanta ai Novanta, ha interpretato brani scritti dai maggiori autori e cantautori italiani, tra cui Lucio Battisti, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Franco Califano, Riccardo Cocciante, Paolo Conte, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Mango, Amedeo Minghi, Mariella Nava, Mauro Pagani, Mogol, Stefano Rosso Enrico Ruggeri e molti altri.

Per celebrare Mia Martini a trent’anni dalla scomparsa, in questo 2025 esce anche una nuova raccolta che comprende anche brani inediti ed esecuzioni di brani celebri mai sentite fino ad oggi.