Tutti di corsa con la “Serale di Busto Arsizio”

Martedì 20 maggio si terrà la “Serale di Busto Arsizio”, organizzata dall’ASD Podismo e Cazzeggio, che racchiude due manifestazioni: la prima tappa del 25° giro podistico del Varesotto, corsa competitiva Fidal, e il 4° Memorial Francesca Pirali, corsa non competitiva che vedrà parte del ricavato devoluto alla L.I.L.T. di Busto Arsizio.

Il ritrovo sarà dalle ore 19:15 in via Manara, la partenza sarà alle ore 20:15 per la corsa competitiva Fidal, a seguire partirà la corsa non competitiva. L’organizzazione è curata dall’associazione P&C Podismo e Cazzeggio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Iscrizioni per la gara competitiva FIDAL presso il negozio PU.MA SPORT di via Torino, 27 a Casorate Sempione (VA) tel 0331296.522 oppure sul sito www.girodelvaresotto.it

Per la corsa non competitiva la quota di partecipazione è di € 5,00; sarà possibile iscriversi direttamente alla partenza della gara in via Manara a partire dalle ore 19:00, in alternativa online sul sito www.podismoecazzeggio.it oppure presso il negozio PRONUTRI in via Cattaneo, 2 a Busto Arsizio (tel. 0331 636.576) entro sabato 17 maggio.

Il percorso: Manara (partenza) – Trento Trieste – Roma – C. Tosi – Cavour – Santa Maria – Sant’Antonio – San Giovanni – Milano – Garibaldi – F.lli d’Italia – Zappellini – Colombo – Mentana – Maino – Nannetti – Bellini – Adua – Galvani – p.zza San Michele – Ariberto -Turati- Europa – Cavallotti – Santa Maria – Bramante –Alighieri – Mazzini – Cairoli –dei Mille – Plebiscito – Guerrazzi – Foscolo – San Gregorio– Trento e Trieste – Manara (arrivo).

Le limitazioni al traffico e alla sosta sono indicate nell’ordinanza pubblicata sul sito internet istituzionale. Per facilitare la presenza dei cittadini al Consiglio comunale in programma alle 21 in sala consiglio, sarà aperto l’ingresso del palazzo municipale che si affaccia sul viale Duca d’Aosta. La presentazione del libro di Andrea Vitali, programmata per le 20 in sala Monaco nell’ambito di BA Book Off, si terrà invece in sala Tramogge dei Molini Marzoli.