Ubriaco e molesto aggredisce un’infermiera e ferisce una guardia giurata all’ospedale di Circolo di Varese. Arrestato dalla Polizia

Lo hanno trovato mentre prendeva a calci una poltrona, il 36enne arrestato ieri sera, martedì, dagli agenti della Polizia di Stato per aver aggredito un’infermiera e una guardia giurata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. L’uomo, un pregiudicato in stato di ebrezza di 36 anni, ha seminato il panico tra il personale sanitario e i pazienti.

L’allarme in Questura è scattato nella notte con una telefonata di richiesta d’intervento dall’ospedale, dove un paziente, in stato di ebrezza alcolica e con atteggiamento ancora ostile, aveva da poco aggredito fisicamente il personale in servizio presso il Pronto Soccorso. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno subito individuato e bloccato il soggetto molesto, che stava ancora dando in escandescenze, colpendo con dei calci una poltrona del pronto soccorso.

Dalle testimonianze raccolte e grazie alla visione nell’immediatezza delle immagini di videosorveglianza dell’ospedale, remotizzate presso la Centrale Operativa della Questura, gli agenti hanno accertato che l’uomo, giunto qualche ora prima in stato di agitazione e sotto effetto dell’alcol, aveva da subito mantenuto un atteggiamento violento nei confronti del personale in servizio, arrivando a lanciare una piantana di una flebo e la propria scarpa, rischiando di colpire gli altri pazienti in attesa di cura. Al culmine della rabbia aveva poi cercato di aggredire fisicamente un’infermiera, colpendo con una violenta testata al volto una guardia giurata intervenuta per impedirglielo.

Il soggetto, italiano e pluripregiudicato, tra l’altro gravato da misure cautelari e di prevenzione, è stato quindi arrestato per il reato di lesioni nei confronti del personale sanitario e della guardia giurata.