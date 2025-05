Una festa per la Repubblica all’insegna della libertà di pensiero e conoscenza

Nel pomeriggio di lunedì 2 giugno, a partire dalle ore 16.30, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio ospiterà la cerimonia per il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che, quest’anno, assume un significato particolarmente profondo grazie al tema scelto: l’articolo 33 della Costituzione, che sancisce la libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento.

Promossa dal Comune di Busto Arsizio in collaborazione con la Galleria Boragno e numerosi partner, l’iniziativa intende celebrare la Repubblica come espressione di creatività, sapere e partecipazione civica. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali dell’assessora alle politiche educative Maria Chiara Colombo e della gallerista Francesca Boragno, seguiti da un momento di raccoglimento in memoria di coloro che si sacrificarono per la nascita della Repubblica.

Alle 17.15 prenderà vita una riflessione audiovisiva sul valore della libertà intellettuale e della conoscenza, con un video a cura del dottor Francesco Gaeta accompagnato dai commenti del giornalista e tenente colonnello in pensione Vincenzo (Enzo) Ciaraffa. Il titolo stesso dell’intervento — “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” — richiama l’essenza stessa dell’articolo 33, ponendo l’accento su come l’inventiva e il sapere siano fondamenta della libertà democratica.

Uno dei momenti più attesi sarà la premiazione dei vincitori della gara civica “La Costituzione tra i banchi”, pensata per coinvolgere direttamente le scuole del territorio. Gli studenti selezionati — individualmente o in gruppi — riceveranno riconoscimenti in denaro o gadget messi a disposizione da sponsor locali come la Galleria Boragno, Busto Andrologia, BMO Autoscuole e il Comando NRDC-ITA di Solbiate Olona.

A conclusione della giornata è previsto un brindisi offerto da Crespi Catering, durante il quale sarà distribuita a tutti i partecipanti una copia della Costituzione originale, firmata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. In omaggio anche una cartolina commemorativa realizzata appositamente dalla pittrice Laura Zaroli.

L’appuntamento del 2 giugno non sarà solo un’occasione per ricordare un passaggio storico cruciale, ma anche un momento di condivisione e rinnovato impegno civico, nel segno dei valori costituzionali che continuano a ispirare il cammino della Repubblica. L’ingresso è libero.