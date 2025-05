Una scuola, due terre: gemellaggio tra l’istituto Alighieri di Angera e l’Evola di Balestrate

Si conclude con entusiasmo l’esperienza di gemellaggio tra le scuole primarie di Cadrezzate con Osmate, Ranco e Balestrate. Un ponte di amicizia tra Lombardia e Sicilia, all’insegna della scoperta, della collaborazione e del dialogo interculturale.

Un’iniziativa nata sotto il segno dell’unione e della conoscenza reciproca, che ha preso il via ad aprile e ha coinvolto alunni, insegnanti e famiglie in un intenso percorso di condivisione e crescita.

L’incontro tra le due realtà scolastiche – così geograficamente lontane ma unite da valori comuni – ha permesso agli alunni di scoprire tradizioni, storie e stili di vita diversi, promuovendo l’apertura culturale e il rispetto delle diversità.

Il progetto, sostenuto con da amministrazioni comunali, dirigenti scolastici, associazioni, pro loco e comitati genitori, si è rivelato un’occasione preziosa per educare alla cittadinanza attiva e responsabile, facendo leva su strumenti semplici ma efficaci: la curiosità, l’empatia e la voglia di mettersi in gioco.

L’accoglienza si è svolta nella scuola di Balestrate, dove i bambini hanno cantato e pranzato insieme. Subito dopo, la visita a luoghi preziosi del territorio, ricchi di storia, cultura e bellezza: Segesta, Erice, Palermo e Monreale. Non sono mancati momenti di svago e di relax come il bagno nello splendido mare siciliano e l’escursione in catamarano per ammirare le bellezze della costa.

L’esperienza si è conclusa con una visita a Balestrate, accompagnati dalla Cooperativa di comunità Terre delle Balestrate che ha guidato i bambini alla scoperta del territorio e della storia balestratese.

Uno scambio che lascia il segno, quindi, e che ha gettato le basi per future collaborazioni tra le scuole, dimostrando come l’educazione possa essere uno strumento potente per unire territori, persone e cuori.