Varese celebra San Vittore: scuole e uffici chiusi l’8 maggio

Domani, giovedì 8 maggio 2025, Varese celebra la festa di San Vittore, patrono della città. Come ogni anno, la giornata sarà segnata dalla sospensione delle attività scolastiche e dalla chiusura di alcuni uffici pubblici.

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, come previsto dai calendari scolastici degli istituti cittadini. Anche gli uffici dell’Anagrafe e dello Stato Civile del Comune di Varese non saranno accessibili al pubblico per l’intera giornata e riapriranno regolarmente venerdì 9 maggio.

Rimarrà chiusa anche la sede di Varese dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria, mentre saranno comunque garantite le urgenze sanitarie e le prestazioni normalmente previste nei giorni festivi. Le altre sedi dell’ATS resteranno operative.

Sul fronte dei trasporti pubblici, le linee urbane seguiranno l’orario “non scolastico”, con una possibile riduzione delle corse in alcune fasce orarie, mentre quelle extraurbane manterranno il consueto orario.

L’8 maggio è una giornata festiva anche dal punto di vista religioso: nelle chiese della città, e in particolare nella Basilica di San Vittore, si terranno celebrazioni liturgiche in onore del martire a cui Varese è devota da secoli, anche se il tradizionale rito del Faro, che accompagna la messa solenne per san Vittore, si è svolto già domenica scorsa.

In programma ci sono inoltre delle iniziative culturali legate al San Vittore Festival, che in occasione della festa del patrono prosegue con due appuntamenti serali particolarmente attesi.

Questa sera, mercoledì 7 maggio alle ore 21, nella Basilica di San Vittore, si terrà il Concerto di San Vittore con l’esecuzione della “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo da parte dell’Orchestra Sacro Monte e del Gruppo Polifonico Santa Maria del Monte, diretti da Riccardo Bianchi.

Domani sera, giovedì 8 maggio, sempre alle ore 21 ma al Teatro di Varese, andrà in scena lo spettacolo teatrale “La piccola via di Lisieux”, a cura della Compagnia teatrale Splendor del Vero con la regia di Luisa Oneto e coreografie originali di Selene Scarpolini.