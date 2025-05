Verso un futuro più pulito per il Ceresio. Incontro pubblico per raccontare gli sforzi e le sfide nella tutela delle acque del lago

“La salute del Ceresio” – Incontro pubblico sullo stato delle acque del Lago Ceresio. Mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 20.30, all’Antica Rimessa del Tram a Lavena Ponte Tresa, si terrà una serata informativa aperta alla cittadinanza per approfondire lo stato di salute del Lago Ceresio, noto anche come Lago di Lugano.

“Il Lago Ceresio è una risorsa preziosa che merita attenzione, cura e azioni concrete. – spiega il Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino – Negli ultimi anni abbiamo avviato un percorso importante per migliorarne la qualità delle acque e rafforzare la cooperazione tra i territori coinvolti. I risultati ottenuti finora sono incoraggianti, ma resta ancora molto da fare. Questo incontro rappresenta un momento fondamentale per condividere con i cittadini quanto è stato fatto e dove vogliamo arrivare. La trasparenza e la partecipazione sono strumenti essenziali per costruire un futuro sostenibile per il nostro lago”.

L’appuntamento rappresenta un momento di dialogo e aggiornamento sull’evoluzione della qualità delle acque del lago, sulla base dei monitoraggi condotti negli ultimi anni e degli interventi attivati per la sua tutela. Durante l’incontro, esperti e rappresentanti istituzionali illustreranno le azioni intraprese per migliorare l’ambiente lacustre, dalla gestione delle acque reflue alla prevenzione dell’inquinamento, fino alla risposta ai fenomeni emergenti legati ai cambiamenti climatici.

Sarà anche l’occasione per discutere delle sfide ancora aperte e delle prospettive per il futuro, con particolare attenzione al ruolo della collaborazione tra territori e alla partecipazione attiva dei cittadini nella salvaguardia del lago.

L’iniziativa è promossa in sinergia tra enti italiani e svizzeri e si inserisce in un percorso condiviso di informazione e sensibilizzazione ambientale.

L’ingresso è libero.