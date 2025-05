Weekend da “tutto esaurito” a Sesto Calende: migliaia di presenze alla Nautica Week

Numeri «da record» quelli registrati nel primo fine settimana della Nautica Week 2025. Lo scorso weekend, a partire da venerdì 9 maggio Sesto Calende ha richiamato «migliaia di visitatori da tutta Italia», dichiarano soddisfatti gli organizzatori della manifestazione. La città, bagnata dal Lago Maggiore e dal Ticino, si è trasformata (e lo sarà fino a domenica 18 maggio) in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla nautica, all’arte e alla sostenibilità, accogliendo famiglie, sportivi, appassionati e curiosi.

Dopo l’inagurazione di venerdì a cura del trio radiofonico di Quelli delle 7, sabato 10 maggio la piazza De Cristoforis è diventata una discoteca a cielo aperto con il dj-set di Angelica Masla, che ha fatto ballare il pubblico su un palco davvero speciale: una barca elettrica evoy posizionata nella piazza che si affaccia sul Ticino.

Domenica è stata la giornata dell’arte e dell’emozione. La mostra diffusa de gli Gli Artisti del Lago Maggiore insieme all’associazione ArteAdArona ha animato le vie cittadine con esposizioni e laboratori creativi per bambini. In acqua, invece, le Pink Swans Dragon Boat – donne che hanno superato il tumore al seno – si sono esibite a colpi di pagaia. Grande coinvolgimento anche per il progetto La vela per tutti della Lega Navale di Arona, che ha permesso ai più piccoli di provare la vela in sicurezza con il simulatore Hansa 303. La giornata si è chiusa con la testimonianza del progetto Con-tatto: «il percorso di 12 ragazzi autistici che, attraverso la vela, hanno affrontato un’esperienza di crescita, autonomia e condivisione». L’evento ha visto anche l’attivazione dell’installazione luminosa sul lungofiume “Vela di Luce”, e delle mostre fotografiche nelle sale comunali, con scatti dedicati all’acqua, al vento e alla bellezza del gesto semplice.

“La risposta del pubblico è stata straordinaria: una vera festa della comunità che ha riscoperto il valore della cultura, dello sport e della solidarietà” – dichiara Giovanna La Feltra, ideatrice e direttrice creativo della manifestazione, affiancata nella realizzazione, oltre che dalle associazioni e dal Gruppo Commercianti e Artigiani, dalla Pro Sesto Calende guidata da Andrea Scandola.

Ma la festa di nove giorni di eventi gratuiti continua: la Sesto Calende Nautica Week prosegue infatti fino a domenica 18 maggio con un ricco calendario di eventi dedicati alla vela, all’arte, alla cultura, al benessere e alla sostenibilità. E che si concluderà con lo show cooking di Luca Pappagallo.