Luca Picco Tellaro è il vincitore dell’edizione 2025 della 24×1 Ora di Saronno, che era chiamata ad assegnare i titoli nazionali Iuta sulla distanza. Continua il momento magico del corridore dell’Atl.Ceriale San Giorgio, che a marzo si era già aggiudicato il Cinisello Balsamo Running Festival e sulla pista di Saronno il ligure è riuscito a fare anche meglio di allora, correndo per 194,197 km. Chi gli è andato più vicino è stata una donna, Elsie Cargniel Bergamasco (Maratonina Udinese) anche lei già protagonista nella stagione con il quinto posto alla 24 Ore di Torino e il secondo a Venezia, con 182,400 km.

Due nomi di spicco per una gara di altissimo spessore. Nella classifica maschile Tellaro ha preceduto Massimo Marazzi (Verde Pisello Group), secondo come lo scorso anno con 179,600 km davanti all’immarcescibile Antonio Tallarita (Atl.Licata), categoria SM65, terzo con 169,718 km. In campo femminile la Bergamasco ha prevalso sulla campionessa uscente Maria Ilaria Fossati (Bergamo Stars) con 140,272 km, terza Laura Maria Birolini (Runners Desio) con 122,068 km.

Questi i nuovi campioni italiani Iuta: Simone Dridi (Runaway Milano/SM), Luca Picco Tellaro (Atl.Ceriale San Giorgio/SM40), Otis Nardella (Asd Secondo Mona Running/SM45), Moreno Milan (Asd Secondo Mona Running/SM50), Alessio Tomassini (LBM Sport Team/SM55), Massimo Marazzi (Verde Pisello Group Milano/SM60), Antoonio Tallarita (Atl.Licata/SM65), Vincenzo Grieco (I Podisti di Capitanata/SM70), Giordano Lucidi (Manoppello Sogeda/SM75), Elsie Cargniel Bergamasco (Maratonina Udinese/SF40), Astrid Gagliardi (Bergamo Stars/SF45), Maria Ilaria Fossati (Bergamo Stars/SF50), Luisa Memoli (Rosa Running Team/SF55), Laura Maria Birolini (Runners Desio/SF60), Silvana Simoni (Bergamo Stars/SF70).

La prova sulle 6 Ore, partita nel cuore della notte, ha visto trionfare una donna, Elisa Tosi (Us Carisolo) con 70,107 km davanti a Francesca Rossini (Bergamo Stars/39,749). Simone Musazzi (Gsa Valsesia) con 69,028 km è stato il primo uomo precedendo Alessandro Ponchione (Gate-Cral Inps/68,479) e Emanuele Vaccaro (Atl.Casone Noceto/64,740).

Nella 100 Km disputata al sabato, primo Ezio Burdino (Club Super Marathon Italia) in 10h39’03” ma anche qui subito dopo è arrivata una donna, Simona Oggero (Atl.Tusculum) reduce dal trionfo alla Quadrortathon, on 11h05’32”. La classifica maschile prosegue con Alberto Blé (Atl.Curinga/11h16’38”) ee Fabio Carlo Fratti (Verde Pisello Group/11h45’42”), quella femminile con Alisia calderone (Asd Media@)/12h34’45”) e Marisa Giovanna Re (Running Saronno/16h57’08”.

La prova di Saronno resta però innanzitutto una corsa a squadre, la 24 Ore che festeggiava in questo weekend il suo quarantennale. A trionfare è stato il team La Scuderia con ben 916 giri completati per 386,664 km percorsi, alle sue spalle il Magrificio Fragi-Bumbasina Run con 368,544 km e il Missulteam Alborelle con 350,328 km. Nona piazza assoluta per il team tutto al femminile della Running Saronno All Stars con 313,056 km. Tra i frazionisti i migliori riscontri sono stati per Andrea Soffientini (Podisti per Caso) con 18,251 km in un’ora seguito da Mohammed Lamiri (Missulteam Alborelle/17,818) e Roberto Patuzzo (La Scuderia/17,631), fra le ragazze per la kenyana Ruth Mwihaki Gitonga (Running Saronno All Stars) con 15,979.

Un lunghissimo weekend chiuso nella mattinata di domenica con le premiazioni. Per il Gap Saronno è un’altra perla nella sua lunghissima storia grazie al patrocinio del Comune di Saronno e il contributo della Regione Lombardia. Un grazie speciale va a tutte le associazioni, i volontari che hanno prestato la loro opera ininterrottamente, le squadre stesse che hanno partecipato rendendo la giornata e la nottata indimenticabili. La storia della 24 Ore di Saronno continua.