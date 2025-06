A Cedrate una serata di musica e ballo in piazza

Venerdì 27 giugno 2025, dalle 20,45 alle 23, si balla all’aperto in piazza Cardinal Martini, nel quartiere di Cedrate a Gallarate: la serata Musica e Ballo in piazza sarà animata dagli “Amici del Ballo Auser Gallarate” e dall’orchestra ”Mirco e i Jolly”.

Organizzato dal Comitato “Insieme per Cedrate”, l’evento costituisce una significativa occasione di incontro e di socializzazione per gli abitanti del quartiere.

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’oratorio in Via Gasparoli, poco distante.