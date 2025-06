A Materia arriva Alessandro Robecchi con “Il tallone da killer”: una commedia nera tra ironia e questioni sociali

Giovedì 26 alle ore 21:00, Materia Spazio Libero ospita uno degli autori più amati del panorama noir italiano: Alessandro Robecchi, che presenta il suo nuovo romanzo Il tallone da killer (Sellerio Editore).

Protagonisti del libro sono Il Biondo e Quello con la cravatta, due killer professionisti, soci affiatati e molto richiesti. Eliminano persone a pagamento, agendo secondo un’inflessibile etica calvinista del lavoro: ogni incarico è un dovere da svolgere con precisione, quasi con un certo rigore artigianale. Tuttavia, dietro questa apparente freddezza professionale si muove un mondo nerissimo, raccontato con lo stile inconfondibile di Robecchi: un intreccio di umorismo amaro, cinismo e una sottile, sferzante critica sociale.

Come spesso accade nei suoi romanzi, anche in Il tallone da killer l’autore usa il noir per smontare i meccanismi di una società in bilico tra disperazione e paradosso, in cui il degrado sociale si intreccia con una normalità solo apparente. Robecchi gioca con i codici del genere e costruisce una commedia esilarante, dove il confine tra vittime e carnefici è sempre più sottile.

La presentazione sarà l’occasione per immergersi nei meccanismi narrativi del romanzo, ma anche per riflettere — attraverso l’ironia e la leggerezza — sulle tante contraddizioni della società contemporanea.

Alessandro Robecchi

Nato a Milano nel 1960, Alessandro Robecchi è giornalista, autore televisivo e scrittore. Ha lavorato per numerosi giornali e trasmissioni televisive, tra cui Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto e programmi RAI e Mediaset. È autore di una fortunata serie noir ambientata a Milano con protagonista Carlo Monterossi. Con Il tallone da killer Robecchi continua a esplorare il genere noir, sempre accompagnato da un’ironia tagliente e da uno sguardo lucido sulla realtà sociale italiana.