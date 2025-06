A Samarate lo scontro è sui cestini dei rifiuti. “Stracolmi”. “Risolto, arrivate in ritardo”

A Samarate lo scontro è sui cestini dei rifiuti. Con la Lega che denuncia «cestini stracolmi da alcuni giorni» e l’amministrazione che dice che invece è tutto risolto.

La politica negli ultimi anni non parla più spesso di grandi progetti e visioni, più spesso si discute di buche nelle strade e rifiuti da raccogliere. Non stupisce dunque la polemica samaratese e il botta-e-risposta.

A dire il vero però dietro la segnalazione di disservizi la Lega solleva un tema più ampio e rilevante: «Pare che il motivo sia l’assenza contemporanea per malattia di tutti i dipendenti comunali adetti al servizio di svuotamento» dice la consigliera leghista Pierina Primerano.

«Coincidenza alquanto strana che forse nasconde una protesta sommersa anche della forza lavoro comunale nei confronti della nuova amministrazione. Tralasciando la singolare coincidenza, ci aspettavamo che da un’amministrazione che aveva promesso attenzione per il decoro e che addirittura ha nominato un consigliere delegato (Alessandro Cenci) a questo scopo, vi fossero una serie di contromisure che potessero garantire un regolare svuotamento dei cestini anche in occasione di disguidi e disagi. Il sindaco in uno degli scorsi Consigli Comunali aveva spiegato che fino ad ora era stata solo utilizzata qualche ora di lavoro dell’azienda Progitect, appaltatrice della raccolta rifiuti, anche per lo svuotamento dei cestini. Tutto qui!?! Le azioni finora individuate per il miglioramento del decoro urbano sono poche e fragili e al primo imprevisto la città piomba nel degrado. Ci chiediamo a cosa serva il consigliere delegato Cenci del quale dopo ormai un anno non conosciamo iniziative proposte e nuove soluzioni per la città» conclude Primerano, citando anche le frizioni in maggioranza.

«Inutile fare polemiche su problemi già risolti grazie ad un lavoro di squadra fatto alla vecchia maniera tra sindaco, assessori, consiglieri e uffici» ha ribattuto il primo cittadino Alessandro Ferrazzi, postando la foto di un cestino svuotato di fresco.

«I cestini vengono attenzionati e puliti regolarmente già da tempo, in parte con il lavoro delle squadre del Comune e in parte con l’aiuto di Progitec, come avveniva con la vecchia amministrazione» continua Ferrazzi.

Quanto all’accenno leghista a malumori del personale, il sindaco ribatte che «imbarazzante provare a gettare discredito sull’operato dei dipendenti Comunali per le loro vicende personali, soprattutto da parte di coloro che hanno gestito la macchina comunale per quindici anni, consapevoli quindi di quali siano le problematiche presenti e i tempi burocratici».