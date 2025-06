A Saronno prende il via l’Estate dei Bambini

Anche quest’anno il Comune di Saronno presenta un calendario estivo ricco e diversificato, pensato per rispondere a gusti e richieste differenti da parte della cittadinanza.

Da oggi, giovedì 12 giugno, partono le iniziative dedicate ai bambini, con spettacoli teatrali e di burattini a Villa Gianetti (il giovedì sera dalle 21 alle 22,30 nel parco o, in caso di maltempo, nelle sale della villa) e laboratori creativi in biblioteca.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione. Bibite e gelati a cura de Il Camioncino del Gelato.

Ecco il programma di tutti gli eventi per i più piccoli.

Spettacoli teatrali e di burattini in Villa Gianetti

12 giugno: “VOCI DEL BOSCO” – Spettacolo d’immagine con attori, trampolieri e musica diffusa a cura del Teatro Aleph. Fauni, fate, elfi e altri abitanti dei boschi e delle selve, trasporteranno i bambini in un clima incantato e in un’atmosfera ricca di suggestioni

19 giugno: “IL CAMMELLO CARAMELLO E IL TESORO DEL FARAONE” – Spettacolo di burattini e attori a cura del teatro La Fiaba di Andrea Anzani. Per trovare un tesoro ci vuole un cuore d’oro!

26 giugno: “SOS STORY”- Favole al telefono – Lettura animata a cura di Must. Le Guardiane delle Storie faranno rivivere Favole al telefono di Gianni Rodari, riportando in vita racconti magici e invitando i piccoli spettatori a riscoprire la bellezza dei libri e delle storie senza tempo.

3 luglio: “IL BOSCO MAGICO” – Spettacolo teatrale a cura di Must. Cosa succede nel bosco più bello e magico che sia mai esistito? Chi sta minacciando il bosco? Perché il Commendatore Mangiaverde è così amico del ragionier Truffa? Chi potrà salvare il bosco dai rifiuti e dall’inquinamento?

Laboratori creativi in Biblioteca

Sabato 14 giugno (ore 10,30) – “CREIAMO SIMPATICHE BORSE PER LE VACANZE.” Stai crescendo e la tua t-shirt preferita è piccola? Portala in Biblioteca e proveremo a trasformarla in una shopper per contenere i tuoi libri e i tuoi tesori per le vacanze. Indicato per la fascia d’età 6-10 anni

Venerdì 27 giugno – “UN MARE DI FANTASIA” Laboratorio manuale per costruire coloratissimi pesci con materiali di recupero con lettura a voce alta.

Sabato 30 agosto – “NEL CAMPO DEI GIRASOLI.” Scopriamo e osserviamo i girasoli attraverso arte e natura

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a biblioteca@comune.saronno.va.it – Contatti Biblioteca: 02 96701153 – 02 9609075