A Somma Lombardo Forza Italia ha “assorbito” Somma al Centro

Manca meno di un anno alle elezioni amministrative a Somma Lombardo e Forza Italia si organizza con nuovi delegati, avendo anche ricevuto nuove forze dalla confluenza di una parte cospicua della civica Somma al Centro.

“Anche a Somma Lombardo Forza Italia si rafforza e si struttura per intraprendere il percorso che porterà nel 2026 alle elezioni amministrative. Il lavoro al servizio della città sarà particolarmente stimolante e Forza Italia si pone, in perfetta sintonia con quanto sta già avvenendo a livello nazionale, regionale e provinciale, come casa rassicurante per tutti i moderati e i civici. Tanto che molti esponenti della lista civica “Somma al Centro” (oltre 10% alle ultime elezioni), tra cui il consigliere comunale Gerardo Locurcio, hanno già aderito al partito”.

“Si è deciso così in modo condiviso di ripartire ruoli e settori di competenza per una ancora più efficace azione politica, ringraziando per l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo anno Giorgio Pivetti, che ora si occuperà dell’organizzazione e della gestione eventi”

Ecco dunque il nuovo organigramma del partito in vista della prova del 2026: Gerardo Locurcio sarà delegato comunale e responsabile della campagna elettorale; Giorgio Pivetti sarà vicedelegato comunale, organizazzione e gestione eventi; Franco Colombo si occuperà di politiche di bilancio e rapporti con associazioni; Massimiliano Albini si occuperà di servizi sociali e rapporti con Sea; Silvio Pezzotta di tempo libero, cultura e sport; Paola Vocaturo commercio e marketing territoriale.

Somma al Centro era stata una pedina importante alle elezioni 2020: la lista centrista, animata da ex forzisti (ora tornati forzisti) aveva incassato quasi l’11% dei voti e aveva contribuito alla rielezione di Stefano Bellaria, divenuto sindaco al primo turno, senza bisogno di ballottaggio. In particolare Locurcio era però giunto allo scontro aperto con Bellaria e la sua maggioranza, nel 2024.