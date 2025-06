Albizzate capitale europea dei droni: il 12 e 13 luglio la tappa italiana della gara di campionato mondiale

Albizzate si appresta a ospitare un evento unico: il 12 e 13 luglio 2025, una delle tappe più prestigiose del circuito mondiale di drone racing, manifestazione organizzata grazie all’impegno del Gruppo Aeromodellistico Secchia di Modena e dell’Aero Club d’Italia.

La FAI World Drone Racing Cup Italy – Albizzate 2025 non sarà soltanto una gara sportiva, ma un vero e proprio evento dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alla cultura contemporanea, dove i droni diventano strumenti di aggregazione, creatività e scoperta del territorio.

Lo spettacolo sarà assicurato grazie ai droni FPV (First Person View), guidati tramite visori in soggettiva che permetteranno ai piloti di sfrecciare tra ostacoli, curve e passaggi millimetrici. Il pubblico potrà seguire tutto dal vivo o in streaming, godendo di uno show adrenalinico. L’evento sarà inoltre arricchito da proposte di street food, attività di intrattenimento e dalla possibilità di provare il nuovissimo Drone Soccer, una disciplina che unisce volo e gioco di squadra.

“Sono onorato, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, di ospitare il Campionato Mondiale di Droni nella nostra Albizzate,” ha dichiarato il sindaco Mirko Zorzo. “Questo evento rappresenta un’opportunità unica per mostrare le nostre capacità innovative e celebrare la creatività dei piloti di droni da tutto il mondo. Siamo orgogliosi di offrire a tutti un’esperienza emozionante e di grande valore.” Il sindaco Zorzo si augura inoltre che questo campionato possa ispirare nuove passioni e nuove idee per il futuro dei droni e della comunità albizzatese.

A sottolineare l’eccezionalità della manifestazione, anche l’Assessore allo Sport Federico Maggio, che afferma: “Nel calendario mondiale, accanto a grandi metropoli europee e asiatiche, compare anche Albizzate. È un’occasione straordinaria per il nostro territorio, che accoglierà visitatori da ogni continente. Un evento di eccezionale rilevanza, che entra di diritto nella nostra storia recente.”

La gara di droni ad Albizzate sarà una delle più rilevanti in Europa

Secondo gli organizzatori Matteo Barella e Matteo Gandini, questa sarà la competizione più rilevante in Europa per il drone racing: “Avremo 75 piloti provenienti da 21 Stati e le iscrizioni si sono chiuse in appena sei ore. Saranno presenti i migliori piloti del mondo, attratti dall’alto punteggio in palio per la selezione del Campione del Mondo. Inoltre, presenzieranno rappresentanti di aziende leader del settore a livello internazionale.”

Dal canto suo, l’Assessore al Commercio Cinzia Trombino ha contribuito ad arricchire l’offerta per il pubblico locale e i visitatori: “Abbiamo coinvolto le attività del territorio e creato uno spazio dedicato allo street food con specialità enogastronomiche e proposte originali. Vogliamo offrire un’atmosfera vivace e accogliente, dove sport, innovazione e commercio si incontrano.”

Come fare il volontario

Il Comune di Albizzate e il comitato organizzatore esprimono profonda gratitudine a sponsor, partner, attività e associazioni locali che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita della manifestazione. Inoltre, chiunque desideri partecipare attivamente come volontario può farlo compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale dell’evento.