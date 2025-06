Almanacco della felicità e Lunario delle emozioni a Villa Panza

L’evento dal titolo Almanacco della felicità e Lunario delle emozioni (discorsetti filosofici sul tempo perduto e/o ritrovato) avrà luogo a Varese, a Villa Panza, il 26.06.2025 dalle 18:00 alle 20:00 con la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Varese e dall’Università dell’Insubria Varese-Como.

Nella splendida cornice del Salone Impero di Villa Panza, Ilaria Gaspari, attraverso una profonda riflessione sulla felicità e un seducente viaggio nella geografia delle emozioni, saprà restituire alla filosofia non solo il potere curativo originario, ma anche l’antico brio, la vitalità arcaica e l’energia essenziale di cui la contemporaneità ha bisogno. Inoltre, grazie a una finissima analisi sul tempo, indicherà la strada per riconquistare e ritrovare il tempo smarrito, perduto e derubato da una società, priva di memoria, votata al dinamismo e alla velocità.

Biografia della filosofa

Ilaria Gaspari nasce a Milano, studia alla Normale di Pisa e si addottora a Parigi, alla Sorbona. Filosofa e scrittrice, esordisce come autrice, nel 2015, con Etica dell’acquario, Voland. Per Einaudi pubblica Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), Vita segreta delle emozioni (2021), Cenerentole e sorellastre. Una botanica della bellezza (2022) e Clara legge Proust (2023). Scrive, inoltre: A Berlino con filosofia, Perrone, 2022; Ragioni e Sentimenti. L’amore preso con filosofia, Sonzogno, 2023; La reputazione, Guanda, 2024 e, di recente uscita, L’hotel del tempo perso. Non rubare, Rizzoli, 2025.

Per la collana Integratori letterari: tisane filosofiche Narratherapy (Narratè) scrive, su varie tematiche (tra cui l’amicizia, la saggezza, la tolleranza), una serie di racconti terapeutici, abbinati a tisane officinali biologiche, la cui lettura dura il tempo di un’infusione.

Ha realizzato per Emons Record i podcast Chez Proust nel 2022 e Bachmann nel 2023.

Coopera con diverse testate giornalistiche, fra cui “7”, “Amica”, “Domani”, “Il Post”.

Collabora con la RAI (è protagonista della trasmissione “PlayBooks”) e con LA7 (tra cui “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo). Su Radio3 co-conduce il programma “Zarathustra. Tracce per non perdersi nella nebbia”. Da anni tiene corsi di scrittura presso la Scuola Holden.

Cosa vi aspetta

• Almanacco della felicità: come donare ossigeno alle nostre agende quotidiane, restituendo loro spazio e respiro attraverso la guida della saggezza antica.

• Lunario delle emozioni: riflessioni filosofiche e letterarie per esplorare la meraviglia e il mistero delle emozioni che ci abitano perchè, come diceva Epicuro, vano è il discorso del filosofo che non si cura dell’Animo umano.

• Book-signing e momento conviviale: un’occasione per continuare a dialogare con l’autrice.

Perché partecipare

• Per ascoltare in modo consapevole e restituire voce alle emozioni che guidano le nostre vite e le nostre passioni.

• Per sperimentare la filosofia come strumento vivo di trasformazione personale, in linea con l’approccio esperienziale della nostra associazione.

• Per dialogare con una delle voci più originali della scena culturale italiana.

Quando e dove

Villa e Collezione Panza, Piazza Litta, 1 – Varese.

Dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Partecipazione

EVENTO GRATUITO E APERTO AL PUBBLICO

Per partecipare è necessario prenotare il biglietto, a costo zero, collegandosi a questo link

https://www.eventbrite.com/e/1378443494599?aff=oddtdtcreator

Iscrizioni aperte sino a esaurimento posti.

Sarà data la priorità ai soci dell’Associazione.

Chi desidera diventare socio e sostenere l’Associazione può scrivere a esperienzesapereaude@gmail.com oppure può consultare il sito https://www.esperienzesapereaude.it/diventa-socio/

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale no profit Esperienze – Sapere Aude, che si propone di promuovere una matrice culturale universale capace di abbracciare la filosofia, la sociologia, la psicologia e le scienze sociali. Attraverso conferenze, incontri, pubblicazioni e dialoghi interdisciplinari, l’Associazione aspira a ridurre i confini tra sapere teorico e pratica vissuta, tra conoscenza accademica e saggezza quotidiana.

Per completezza di informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito e i nostri social dove troverete approfondimenti su di noi, sulla nostra mission e sull’evento del 26.06.2025 che vedrà come protagonista Ilaria Gaspari.

