ASST Valle Olona: gli orari estivi dei CUP nei presidi ospedalieri

Con l’avvicinarsi del periodo estivo, l’ASST Valle Olona comunica le variazioni negli orari di apertura dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) presso i presidi ospedalieri di Busto Arsizio, Somma Lombardo, Gallarate e Saronno. Tali variazioni saranno in vigore dal 1° agosto 2025 fino al 29 agosto 2025. Sono inoltre previste alcune giornate di chiusura straordinaria in occasione delle rispettive festività patronali.

Al presidio ospedaliero di Busto Arsizio, dal 1° al 29 agosto, il CUP sarà aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:00 alle 15:30, il mercoledì dalle 8:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 8:00 alle 15:00. Inoltre, la struttura resterà chiusa il 24 giugno 2025 per la festa patronale.

Al presidio ospedaliero di Somma Lombardo, sempre nel periodo dal 1° al 29 agosto, il CUP sarà operativo da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 8:00 alle 15:00.

Anche il presidio ospedaliero di Gallarate adotterà lo stesso periodo di orario estivo, con apertura il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:00 alle 15:30, il mercoledì dalle 8:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 8:00 alle 15:00. In questo caso, la chiusura straordinaria è prevista per il 25 luglio 2025, in occasione della festa patronale.

Infine, al presidio ospedaliero di Saronno il CUP osserverà, dal 1° al 29 agosto, l’orario seguente: lunedì, martedì e giovedì dalle 8:00 alle 15:30, mercoledì dalle 8:00 alle 18:00 e venerdì dalle 8:00 alle 15:00.

L’ASST Valle Olona invita gli utenti a tenere conto di queste variazioni per programmare per tempo le proprie richieste di prenotazione e accesso ai servizi, e ricorda che durante le giornate di chiusura per festività patronale i servizi non saranno disponibili.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’ASST Valle Olona.