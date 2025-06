Aurora e Ludovica in Tour: Tappa al Teatro di Varese il 12 aprile 2026

Aurora e Ludovica, le star di YouTube e fenomeno del web, saranno al Teatro di Varese il 12 aprile 2026 con due spettacoli: uno alle 15:00 e uno alle 19:00.

Le sorelle, che vantano oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube e più di un milione di iscritti, sono pronte a portare sul palco il loro tour live, “Aurora e Ludovica in Tour Live”, un evento che promette di emozionare e coinvolgere famiglie e bambini con musica, magia e messaggi positivi.

Il tour partirà ad ottobre 2025 e toccherà alcune delle città più importanti d’Italia, tra cui Varese, portando sul palco l’energia e l’entusiasmo che le hanno rese amati in tutta Italia e non solo. Dopo il successo dell’album “La Magia dei Sogni” e un instore tour firmacopie a giugno, le due sorelle stanno preparando uno spettacolo indimenticabile, che unisce musica, sogni e valori come l’amicizia, il rispetto e la lotta contro il bullismo.

I biglietti per la data di Varese sono già disponibili su Ticketone.