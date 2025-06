Chiusure notturne sulla Milano – Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate;

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.