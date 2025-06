Col servizio civile due giovani ringiovaniscono lo staff del Comune di Angera

Angera accoglie il servizio civile universale con l’arrivo di due giovani che hanno avviato il loro anno di volontariato. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni di dedicarsi per un anno a un ente o un’associazione, promuovendo i valori della Repubblica italiana attraverso azioni per la comunità e il territorio.

L’amministrazione comunale di Angera si è impegnata per portare questa opportunità nel proprio territorio. Marcella Androni, sindaca della città, ha spiegato che, dopo un «lungo percorso burocratico durato quasi due anni», due ragazzi affiancheranno il Comune in progetti per l’ambito sociale e per l’ambiente.

Con l’aiuto di ANCI Lombardia, fra i candidati sono stati dunque selezionati due nominativi, che resteranno nel Comune di Angera per un anno, svolgendo le proprie attività per 25 ore alla settimana. Avranno un rimborso di circa 500€ al mese gestito dal programma nazionale del servizio civile e punti in futuri concorsi pubblici.

Chiara, 19 anni, lavorerà al progetto incentrato sul sociale: collaborerà con l’ufficio per le attività del centro anziani, al sostegno dei ragazzi più fragili e sta già affiancando gli educatori per l’oratorio estivo. Brian, 20 anni, si dedicherà al progetto ambientale, occupandosi della programmazione di interventi in Palude Bruschera, della realizzazione di pannelli divulgativi e della valorizzazione della sentieristica.

Oltre ai volontari del servizio civile, in queste settimane sono presenti in Comune anche altri ragazzi per progetti di alternanza scuola-lavoro, che offrono crediti formativi. Attualmente, due studenti sono nell’ufficio edilizia privata e una in biblioteca, mentre tra luglio e agosto altri tre saranno all’ufficio anagrafe.

La sindaca Androni ha inoltre sottolineato: «Il servizio civile universale è un modo per ringiovanire lo staff comunale: i ragazzi portano idee nuove. Non siamo solo noi a imporre un progetto, ma lo condivideremo con loro in un percorso di crescita per i volontari ma anche per gli uffici e l’amministrazione comunale: li ascolteremo e valorizzeremo le loro capacità».