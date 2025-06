Collaborazione tra industria e ambiente: visita al depuratore Alfa di Caronno Pertusella con Confindustria Varese

Porte aperte alle aziende: una delegazione di imprese del territorio, guidata da Confindustria Varese e dal Consorzio Varese Depur, ha fatto visita oggi al depuratore di Caronno Pertusella, impianto strategico gestito da Alfa.

L’incontro, organizzato con l’obiettivo di approfondire il funzionamento dell’impianto e aprire un confronto su temi cruciali come la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, ha rappresentato un importante momento di dialogo tra il mondo imprenditoriale e il Gestore Idrico.

Durante la visita, i rappresentanti delle aziende hanno potuto osservare da vicino le tecnologie impiegate per il trattamento delle acque reflue e approfondire le strategie messe in campo da Alfa per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale dell’impianto.

“Crediamo fortemente nel valore della collaborazione con il tessuto produttivo locale” – commenta Annalisa Berni, Responsabile Acque Reflue di Alfa. “Mettere a disposizione competenze e infrastrutture è per noi un modo concreto per contribuire allo sviluppo del territorio, sempre nel rispetto delle normative ambientali”.

L’iniziativa era finalizzata ad un approccio integrato alla sostenibilità, dove imprese e gestori di servizi pubblici possono lavorare insieme per costruire modelli efficienti e responsabili. Ad accogliere gli imprenditori, anche Paolo Mazzucchelli e Luca Lolaico, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Alfa.