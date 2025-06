Come sarà gestito il complesso cantiere sulla superstrada 336 “di Malpensa” a Busto Arsizio

Un’estate e un autunno di lavori impattanti, sulla superstrada 336 “di Malpensa”, in zona Busto Arsizio, nell’area del complesso nodo di confluenza sull’autostrada A8: i lavori sul sovrappasso della superstrada dureranno dal 1° settembre al 10 novembre 2025.

Si è tenuto il 14 maggio 2025 presso la Prefettura di Varese un incontro per delineare e valutare l’impatto sulla viabilità dei prossimi lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso viario sulla SS 336 della Malpensa, in prossimità del Km 1+350, cruciale per il collegamento allo scalo intermodale Hupac.

L’intervento, il cui progetto è stato approvato dal Comune di Busto Arsizio e finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Programma per gli interventi per la ripresa economica, ha già ricevuto il parere tecnico favorevole dell’ Anas.

La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Agesp Attività Strumentali srl (per conto del Comune di Busto Arsizio), del progettista e del Direttore lavori,dei rappresentanti delle ditte appaltatrici e degli Enti e Istituzioni interessate, tra cui Anas, Sea e Hupac.

L’obiettivo principale è stato affrontare le principali criticità legate alla cantierizzazione e ai conseguenti provvedimenti viabilistici che incideranno sulla SS 336.

La Prefettura ha avvisato i conducenti che per il traffico proveniente e diretto a Milano “si consiglia vivamente l’Autostrada A4 Milano-Torino (uscita Marcallo-Mesero) per evitare congestioni”.

Le fasi del cantiere

I lavori, della durata complessiva di 71 giorni, saranno eseguiti per fasi distinte con turni di lavoro settimanali (dal lunedì al sabato), sia diurni sia notturni, per minimizzare i disagi e comprimere i tempi di esecuzione.

Di seguito il cronoprogramma dettagliato delle attività e delle modifiche alla viabilità:

Dal 1° al 22 settembre 2025 i lavori interesseranno il ramo separato di uscita verso HUPAC/Busto Arsizio,

che sarà chiuso.

Verrà coinvolta anche la corsia di marcia della SS 336 in direzione Milano.

Durante questo periodo, la carreggiata in direzione Milano sarà ridotta a una sola corsia di marcia.

Dal 23 settembre al 7 ottobre 2025 i lavori si sposteranno sulla corsia di sorpasso della SS 336 in direzione Milano.

La carreggiata in direzione Milano resterà ridotta a una sola corsia di marcia.

Dall’8 al 28 ottobre 2025 saranno eseguiti lavori sul ramo separato di ingresso verso HUPAC/SS336 da via

per Cassano, che sarà chiuso.

Verrà interessata anche la corsia di marcia della SS 336 in direzione Aeroporto

Malpensa.

La carreggiata in direzione Aeroporto Malpensa sarà ridotta a una sola corsia di

marcia.

Dal 29 ottobre al 10 novembre 2025 i lavori riguarderanno la corsia di sorpasso della SS 336 in direzione Aeroporto

Malpensa.

o Durante questo periodo, la carreggiata in direzione Aeroporto Malpensa sarà ridotta a una sola corsia di marcia.

Durante i periodi di chiusura dei rami separati di uscita e ingresso alla SS 336, saranno predisposti percorsi alternativi con adeguata segnaletica di deviazione: per gli autoveicoli provenienti o diretti a Busto Arsizio: la viabilità locale sarà garantita

tramite la via Cassano, il nuovo asse stradale di collegamento via Cassano/Sempione, l’ex SS 33 del Sempione e lo svincolo Gallarate est.