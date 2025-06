Commissioni nel caos a Varese: salta l’audizione su sicurezza e commercio, ma non è l’unica a rischio

Avrebbe dovuto rappresentare un momento importante di confronto tra istituzioni e rappresentanze territoriali la seduta congiunta delle Commissioni consiliari n. 8 (Attività produttive) e n. 10 (Sicurezza e Legalità) del consiglio comunale di Varese, prevista per la serata di ieri in videoconferenza. L’obiettivo era affrontare i fenomeni di degrado urbano e microcriminalità che stanno colpendo il tessuto commerciale cittadino.

Ma la commissione non si è tenuta: l’assenza del gruppo di maggioranza ha fatto venir meno il numero legale, facendo di fatto saltare la seduta. Un’assenza che Confesercenti Lombardia presente come uditore insieme a Confcommercio Varese, non ha esitato a definire un’occasione persa. «Se la commissione si fosse svolta regolarmente – ha dichiarato Bernardo Bianchessi, presidente territoriale di Confesercenti – avremmo portato alcune proposte concrete nate dall’ascolto delle attività del territorio. Tra queste, il potenziamento della videosorveglianza e la creazione di un canale stabile di dialogo tra commercianti, amministrazione e associazioni di categoria».

Una posizione ribadita anche da Rosita De Fino, direttrice territoriale dell’associazione: «Le città stanno attraversando una fase difficile. Le categorie economiche si aspettano un confronto serio, trasparente, propositivo. Il dialogo tra maggioranza, opposizione e realtà locali è imprescindibile».

Ma cosa c’è dietro la mancata partecipazione della maggioranza? La motivazione è squisitamente politica, come ha commentato il presidente della Commissione 8, Lorenzo Macchi, PD. «La commissione è arrivata sulla scia di una mancata intesa emersa durante la recente riunione dei capigruppo. Da settimane assistiamo a un’escalation da parte della minoranza di richieste di convocazione, anche su temi che potrebbero essere trattati attraverso semplici interrogazioni. Questo incide negativamente sul funzionamento complessivo del Consiglio e comporta anche un aggravio dei costi per il Comune». Secondo Macchi, il problema non è la disponibilità al confronto, quanto piuttosto la necessità di un’organizzazione più razionale: «Non precludiamo nulla: se ci sono temi cari alla minoranza, siamo pronti a discuterne. Ma serve un quadro condiviso. Non si può affrontare un tema come la sicurezza a metà, senza un accordo politico di fondo».

La stessa incertezza minaccia ora la commissione congiunta delle Commissioni 2, 3 e 8 sull’edilizia pubblica, già saltata la scorsa settimana per questioni tara la maggioranza e la minoranza e la cui seduta di oggi, 27 giugno, sembra di nuovo a rischio. Anche perchè, contestualmente, è stata fissata per l’8 luglio una Commissione Servizi Sociali sull’argomento che vedrà l’audizione del presidente di Aler Varese Stefano Cavallin. A confermare la centralità di quell’appuntamento (In contrasto con l’appuntamento di oggi) è l’assessore Roberto Molinari: «La Commissione Servizi Sociali è il luogo più adatto per affrontare in modo organico il tema dell’edilizia pubblica a Varese, sia di proprietà comunale che Aler. In un momento in cui gli sfratti sono in aumento, serve una visione completa e un confronto anche con soggetti privati».

Insomma, in questi giorni di caos commissioni, tra appuntamenti che saltano e interlocuzioni istituzionali che si inceppano, a soffrirne è ancora il territorio.