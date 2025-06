Controlli nel centro di Sesto Calende, Fratelli d’Italia: “Grazie a chi garantisce sicurezza”

Dopo l’operazione straordinaria di controllo che ha interessato il centro, la stazione e l’area commerciale dell’Esselunga nel pomeriggio di martedì 3 giugno, anche il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Sesto Calende – presieduto da Cesare Zacchetti – ha voluto esprimere la propria opinione e il proprio plauso alle forze dell’ordine impegnate sul campo.

Nel corso dell’operazione interforze – disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – sono state identificate 74 persone (di cui 21 con precedenti di polizia), emessi quattro decreti di allontanamento e sequestrata merce sospetta. In una nota diffusa alla stampa, la sezione locale del partito, che vede ai banchi dell’opposizione l’ex candidato sindaco Mario Boatto e Marco Limbiati, ha sottolineato «il tangibile senso di sicurezza restituito alla città» e ha ringraziato operatori e istituzioni per «l’impegno concreto dimostrato», ribadendo il proprio sostegno a misure di prevenzione ispirate al Decreto Sicurezza.

Riportiamo integralmente il testo:

Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Sesto Calende esprime apprezzamento per l’operazione di controllo e prevenzione condotta martedì 3 giugno nel nostro Comune, con particolare attenzione all’area della stazione

ferroviaria e alla zona commerciale dell’Esselunga.

L’intervento, disposto a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 maggio, ha visto operare in sinergia la Polizia di Stato (con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano), l’Arma dei Carabinieri e il Comando di Polizia Locale di Sesto Calende. Nel corso delle attività sono state identificate 74 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati oltre venti veicoli, sequestrate merci sospette, ed emessi quattro provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti che non avevano giustificata ragione di permanere sul territorio comunale.

Fratelli d’Italia ringrazia le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale per il coordinamento operativo e l’impegno concreto dimostrato sul campo, che hanno permesso di presidiare con efficacia aree urbane particolarmente sensibili, restituendo ai cittadini un tangibile senso di sicurezza.

Un riconoscimento va inoltre alle amministrazioni comunali che hanno sostenuto l’attuazione di misure di prevenzione coerenti con quanto previsto dal Decreto Sicurezza promosso dal Governo Meloni, tra cui la recente istituzione delle cosiddette “zone rosse”. Una scelta che ha contribuito a rafforzare la vigilanza

e il controllo del territorio, in linea con le direttive ministeriali in materia di sicurezza urbana.

Auspichiamo che interventi di questo tipo diventino una prassi ricorrente, soprattutto in vista della stagione estiva, periodo notoriamente più delicato per l’alto afflusso di persone e la maggiore pressione sul tessuto cittadino. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere, con spirito costruttivo e coerenza istituzionale, ogni azione che metta al centro la sicurezza, la legalità e il benessere della comunità sestese.