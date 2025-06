Da Oxford a Varese: il gotha mondiale degli studiosi di imprenditorialità all’Insubria per una settimana di ricerca

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria ospita, per la prima volta in Italia, la prestigiosa Oxford Residence Week for Entrepreneurship Scholars, in programma dal 16 al 20 giugno nella sede universitaria di Villa Toeplitz, a Varese.

Per oltre un decennio, un importante gruppo di studiosi, riconosciuti a livello internazionale negli ambiti di ricerca legati all’imprenditorialità e all’innovazione, si è riunito nel prestigioso Green Templeton College dell’Università di Oxford con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove idee, progetti di ricerca e proposte di policy attraverso una settimana di workshop e momenti di confronto.

La Oxford Residence Week for Entrepreneurship Scholars «rappresenta una formula innovativa di conferenza, caratterizzata da uno stile informale dove le interazioni fra studiosi – provenienti da ambiti disciplinari diversi – nascono spontaneamente dal dibattito e dal confronto su temi di ricerca di frontiera che si sviluppano durante la settimana», dichiara Saul Estrin, professore emerito, fondatore del Dipartimento di Management della London School of Economics e tra i “padri” dell’evento.

L’edizione varesina è stata promossa dalla professoressa Alessia Pisoni del Dipartimento di eccellenza di Economia dell’Università dell’Insubria, che si è aggiunta, in qualità di responsabile scientifico del convegno, a Saul Estrin (London School of Economics – UK), Janet Bercovitz (University of Colorado, Boulder – USA) e Maryann Feldmann (Arizona State University – USA). «È un grande onore per me, oltre che per il nostro Dipartimento ed Ateneo, essere riuscita a portare a Varese un evento così prestigioso», ha dichiarato Alessia Pisoni. Al professor Alberto Onetti, in considerazione della sua riconosciuta leadership internazionale sui temi, è stato chiesto di tenere la keynote dell’iniziativa.

Un plauso dalla magnifica rettrice dell’Insubria Maria Pierro: «Questa edizione rappresenta un’incredibile opportunità di visibilità per il territorio varesino, per l’Ateneo e, in particolare, per il Dipartimento di Economia, rafforzando il posizionamento dell’Università dell’Insubria nel panorama internazionale della ricerca in ambito economico».

L’evento si aprirà ufficialmente domenica 15 giugno, con un momento di accoglienza al Palace Grand Hotel di Varese, a cui prenderanno parte le autorità e gli enti patrocinatori. La partecipazione alle attività della settimana sarà riservata a un gruppo selezionato di studiosi provenienti da tutto il mondo, tra cui anche alcuni giovani ricercatori dell’Insubria, che contribuiranno al dialogo scientifico con prospettive diverse e complementari.

L’evento è stato realizzato anche grazie al generoso supporto della Fondazione Avvocato Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria e di Openjobmetis S.p.A., e gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Ordine dei Commercialisti, KPMG e Museo Castiglioni.