Dal Po alla remigrazione: Alessandro Braga presenta a Cardano “Verdenero”, l’evoluzione della Lega

Cosa resta della Lega di ieri? Come si costruisce il rapporto tra la Lega “sovranista” e la destra radicale? Quali sono i percorsi che esistevano già da tempo dentro al movimento?

Sono i temi al centro di “Verdenero”, il nuovo libro di Alessandro Braga , giornalista di Radio Popolare, volume uscito pochi mesi prima di una nuova trasformazione del partito fondato da Umberto Bossi.

Braga è noto a molti ascoltatori di Radio Popolare come voce di Metroregione, il gr della Lombardia, e come esperto per il network radiofonico, da ormai molti anni, del movimento indipendentista nato nel Varesotto e divenuto poi federalista, infine nazionalista. Ma Braga è collaboratore anche del Manifesto e della Radio Svizzera Italiana, oltre che scrittore a tutti gli effetti, visto che è al suo terzo libro.

Braga affronta in questo volume con sguardo critico e documentato l’evoluzione della Lega: dalla vecchia guardia bossiana alla svolta nazionalista e identitaria guidata da Matteo Salvini. Un’analisi che si estende anche all’ampio spettro delle nuove destre italiane ed europee, tracciando le linee di continuità tra passato e presente, e mettendo in luce gli inquietanti scenari futuri.

Fino alla cosiddetta “remigrazione”, parola d’ordine fatta propria prima dalla Lega Giovani e poi da una parte più ampia del partito: proprio in una città governata dalla Lega è approdato il “Remigration summit”, con videomessaggio di Roberto Vannacci, il generale nominato vicesegretario federale solo due giorni prima.

Il volume sarà presentato giovedì 12 giugno 2025, alle 21, al salone superiore della Casa del Popolo (circolo Quarto Stato) di Cardano al Campo, via Vittorio Veneto 1.