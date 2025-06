Due titoli provinciali PGS per l’Aurora Volley Busto Arsizio

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione sportiva della società Aurora di Busto Arsizio, impegnata nei campionati delle Polisportive Giovanili Salesiane di pallavolo della provincia di Varese. Le due squadre approdate alle finalissime provinciali, infatti, sono uscite vittoriose dai rispettivi confronti conquistando il titolo.

La squadra Under 20 ha battuto con un netto 3 a 0 le pari età della P.G.S. San Carlo di Varese, confermando quanto di eccezionale si era già visto nelle due fasi a girone, invernale e primaverile (nelle quali hanno vinto tutte le 17 partite disputate). Per le giovanissime atlete, allenate da Barbara, Gigi e Francesca, è il primo trionfo provinciale, dopo essere comunque salite sul podio anche negli anni scorsi (3° posto nel 2024 e 2° nel 2023). Le Under 20 hanno ben figurato anche nel campionato regionale, dove sono riuscite ad arrivare fino ai quarti di finale.

Le ragazze della Libera femminile “Fire”, invece, hanno compiuto una grande impresa: in finale hanno battuto la squadra Phoenix di Cantello per 3 a 2, dopo una battaglia di 2 ore e mezza accompagnata da un incessante e calorosissimo tifo, conquistando così il primo posto provinciale per il quarto anno consecutivo. Dopo aver vinto il campionato invernale ed essere arrivate ai sedicesimi nel regionale, le ragazze allenate da Moreno e Renato si sono classificate seconde nel girone primaverile e sono poi riuscite a difendere il titolo che detengono dal 2022.

Le colleghe della Libera femminile “Ice”, invece, hanno ottenuto un fantastico 2° posto nel girone primaverile, dopo aver mancato per un soffio la qualificazione alla fase regionale al termine del girone invernale (concluso al 3° posto). Nei quarti di finale è andato in scena un inedito derby: le due libere femminili, “Fire” e “Ice”, si sono affrontate in una gara secca per conquistare l’accesso in semifinale. Al termine di una partita bellissima e molto combattuta, affrontata da entrambe le squadre con impegno e voglia di vincere, le ragazze della “ICE”, ben guidate da Erika e Sergio, hanno dovuto cedere 3 a 2 alle avversarie nonché compagne di società. Curiosità: Erika ricopre il doppio ruolo di allenatrice della “Ice” e… palleggiatrice della “Fire”, quindi per lei sarebbe stato un successo in ogni caso! Nonostante l’amaro in bocca per l’occasione sfumata, le ragazze della “ICE” devono ritenersi più che soddisfatte per il cammino compiuto, e per i tanti successi che sicuramente arriveranno.

Infine, è necessario dedicare un grosso applauso ai ragazzi e alle ragazze delle due libere miste, che pur affrontando il campionato con due formazioni separate, sono molto legati fra di loro, tanto da aver condiviso… parte del nome: la Libera mista “Gin” e la Libera Mista “Tonic”.

La “Gin”, formata da uomini e donne con grande esperienza, si è ben comportata sia nella fase invernale (terza nel proprio girone) che in quella primaverile, conclusa al 2° posto. Nelle fasi finali del campionato, la “Gin” si è ritrovata subito di fronte la forte squadra Oragogroup, alla quale ha purtroppo ceduto l’intera posta in palio. I ragazzi di coach Antonio devono però essere fieri del percorso fatto e continuare anche nei prossimi anni a giocare con l’impegno e la simpatia che hanno sempre dimostrato.

La “Tonic”, formata da ragazzi e ragazze giovani, molti dei quali hanno iniziato da poco a giocare a pallavolo, ha confermato un ottimo 4° posto sia nella fase invernale che in quella primaverile: continuando ad allenarsi con costanza e serietà, come hanno sempre fatto, riusciranno sicuramente a regalare alla loro allenatrice Mara delle belle soddisfazioni.

Un ringraziamento doveroso va a coloro che lavorano dietro le quinte per far sì che gli atleti possano giocare ed allenarsi nel migliore dei modi: allenatori, dirigenti, arbitri, refertisti, tifosi e soprattutto il presidente e tutti i membri del consiglio della P.G.S. Aurora, sempre presenti e disponibili. A tutti loro un grosso grazie, un abbraccio e l’augurio di passare una serena estate!