È uscito il bando “Vieni a vivere a Varese”: 6mila euro in voucher a chi si trasferisce in provincia a lavorare

Il bando per attrarre giovani sul territorio di Varese è online sul sito della Camera di commercio sotto la voce “Contributi e agevolazioni”. Nell’ambito del suo progetto “Vieni a Vivere a Varese”, Camera di Commercio rende operativo un intervento pilota pensato per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro territorio: la crescente carenza di lavoratori qualificati.

Il bando, da complessivi 300mila euro, prevede contributi fino a 6mila euro in tre anni in voucher per i giovani tra i 18 e i 40 anni che scelgano di trasferirsi stabilmente nella nostra provincia con un contratto di lavoro.

«Siamo un territorio ad alta industrializzazione, con imprese solide e un tessuto produttivo dinamico – spiega il Presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello –. Per restare tali anche nell’immediato futuro, vogliamo intervenire con misure innovative e pragmatiche, che ci auspichiamo possano contribuire ad aiutare le imprese a colmare l’attuale gap tra domanda e offerta di lavoro, prima che questo diventi un problema strutturale. Ecco perché abbiamo scelto di agire, consapevoli che questa iniziativa rappresenta un primo passo in una logica di sviluppo territoriale condivisa. Il bando nasce, infatti, dalla volontà di costruire un ecosistema locale capace di accogliere, integrare e valorizzare nuove energie, a partire da chi oggi cerca un’opportunità concreta per lavorare e vivere in un territorio ricco di potenzialità».

Con questo bando sperimentale, Camera di Commercio vuole quindi avviare una manovra coordinata con enti e istituzioni, fondata sulla collaborazione con Comuni, imprese, centri per l’impiego, associazioni di categoria e mondo della formazione.

«Questa azione – continua il Presidente – è solo l’inizio. Per dare una risposta duratura al mismatch occupazionale abbiamo bisogno di una strategia integrata, in cui ciascun attore del territorio possa portare il proprio contributo in termini di servizi (collegamenti, infrastrutture, parcheggi…) affinché la provincia di Varese sia sempre di più a misura di giovani. Camera di Commercio è quindi pronta a valutare proposte, attivare tavoli di confronto e co-progettare azioni future, partendo da questa prima esperienza per creare un modello replicabile e scalabile».

Il bando in sintesi

Il contributo consiste in un voucher annuale del valore netto di 2mila euro, per un massimo di tre annualità, destinato a giovani che:

abbiano tra 18 e 40 anni;

sottoscrivano un nuovo contratto di lavoro (a tempo determinato di almeno 12 mesi, indeterminato o apprendistato) a partire dal 1° luglio 2025 con un’azienda iscritta al Registro Imprese di Camera di Commercio Varese;

trasferiscano la residenza nella provincia di Varese entro 90 giorni dall’inizio del contratto.

I voucher saranno spendibili attraverso una piattaforma digitale per usufruire di beni e servizi essenziali: alimentari, utenze, salute, abbigliamento, arredi, rette scolastiche.

Modalità di accesso e tempistiche

Le domande dovranno essere presentate online sulla piattaforma ReStart, dal 15 settembre al 15 dicembre 2025.