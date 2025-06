Esse Solar Gallarate, costruire oggi il futuro che vogliamo lasciare per il nostro domani

Esse Solar, azienda di Gallarate leader nel settore dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica, annuncia con entusiasmo l’apertura di una nuova divisione dedicata al mondo HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell’Aria), consolidando la propria leadership nel settore green e confermando il proprio impegno nel guidare famiglie e imprese verso un futuro energetico più consapevole, autonomo e sostenibile.

L’introduzione della divisione HVAC rappresenta un’evoluzione naturale per Esse Solar, che punta a offrire un servizio integrato e completo per la climatizzazione di edifici civili e industriali. Sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti, impianti su misura e tecnologie all’avanguardia permettono oggi di ridurre i consumi energetici, migliorare il comfort abitativo e abbattere i costi in bolletta.

«Vogliamo offrire un supporto concreto a chi desidera intraprendere il percorso verso l’autonomia energetica», spiega Thomas Valentino, amministratore unico di Esse Solar. «La nuova divisione HVAC rafforza la nostra visione integrata: unire efficienza, comfort e sostenibilità in un’unica offerta». Al suo fianco Francesco Feletti, Direttore Commerciale, con cui ha contribuito alla nascita della nuova divisione.

Alla guida della nuova area c’è Valentina Nicosia, professionista esperta del settore impiantistico, che guiderà il team HVAC con competenza tecnica, visione strategica e attenzione al cliente.

Ciascuno dei membri del team si impegna a proporre soluzioni personalizzate, pensate per rispondere con precisione alle esigenze energetiche di ogni edificio. «HVAC è un settore chiave per la transizione ecologica. Attraverso impianti efficienti, possiamo garantire risparmio immediato e minore impatto ambientale», sottolinea Nicosia. «Esse Solar vuole essere un partner affidabile e innovativo per chi cerca soluzioni intelligenti per la climatizzazione».

Esse Solar si distingue per il suo approccio trasparente, flessibile e orientato alle persone. Che si tratti di un’abitazione, di un’attività commerciale o di un’impresa, l’azienda accompagna i clienti nella scelta dell’impianto più adatto, integrando tecnologie fotovoltaiche, pompe di calore, sistemi di ventilazione meccanica controllata e soluzioni smart per la domotica.

Investire in un impianto HVAC firmato Esse Solar significa contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, riducendo l’uso di fonti fossili e le emissioni di CO₂.

Forte del suo radicamento sul territorio e della fiducia costruita negli anni, Esse Solar crede nella forza delle nuove generazioni: «L’energia del futuro è anche quella delle idee dei giovani, della loro passione e della loro visione di un mondo più vivibile», afferma Valentino. Questo spirito alimenta ogni progetto, creando un legame profondo tra energia rinnovabile e valore umano.

Investire nelle energie alternative oggi significa proteggere il mondo di domani, per le generazioni che verranno.

Con la nascita della divisione HVAC, Esse Solar conferma la propria vocazione all’innovazione, alla qualità del servizio e alla sostenibilità ambientale. Un progetto ambizioso che mette al centro risparmio energetico, tecnologia avanzata e responsabilità verso le generazioni future.

