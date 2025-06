Eva, una bambina masai verso la speranza: il progetto di solidarietà che la porterà a Varese per tornare a camminare

Durante una visita a Changarawe, in Tanzania, avvenuta nel novembre 2024, i volontari dell’associazione varesina Amici di Migoli OdV hanno incontrato Eva, una bambina masai di 11 anni affetta da una grave disabilità alla gamba destra. La piccola, colpita da pseudoartrosi settica in seguito a un intervento ortopedico fallito, è costretta a camminare con un bastone sin dall’età di otto anni. Questo ha profondamente condizionato la sua crescita e la possibilità di vivere un’infanzia serena: fino a oggi, Eva non ha potuto frequentare la scuola primaria, rimanendo ancora all’asilo.

Di fronte a questa situazione, l’associazione, con il supporto del dottor Marco Puricelli dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia della ASST Settelaghi di Varese, ha deciso di avviare un progetto per consentire a Eva di ricevere in Italia le cure impossibili da ottenere in Tanzania. L’intervento, altamente complesso, prevede la rimozione dei dispositivi precedentemente impiantati, l’asportazione del focolaio di pseudoartrosi, il posizionamento di un fissatore esterno e una lunga fase di correzione progressiva e stabilizzazione.

Grazie alla generosità di numerosi donatori, i volontari sono riusciti a raccogliere i fondi necessari per il rilascio dei documenti di viaggio e per garantire l’ospitalità a Eva e a sua madre Estelina durante i sei mesi di cure previste a Varese. L’equipe chirurgica, guidata dal dr. Puricelli, si è offerta di eseguire gratuitamente l’intervento e i controlli post-operatori. Rimangono tuttavia da coprire i costi della degenza ospedaliera (3.248 euro), i biglietti aerei, l’assicurazione e le spese di soggiorno.

L’appello dell’associazione è ora rivolto a chiunque voglia contribuire per colmare questi ultimi importanti bisogni. Ogni gesto di solidarietà avvicina sempre di più Eva alla possibilità di un futuro dignitoso, in cui potrà correre e giocare come gli altri bambini, e crescere come una donna indipendente.

L’impegno degli Amici di Migoli OdV

L’associazione Amici di Migoli OdV, nata dalla passione del medico varesino Giovanni Cecchini e della moglie Daniela, da anni sostiene la comunità di Changarawe. Dal 2019 ha realizzato numerosi progetti per il miglioramento dell’asilo e del centro di salute locale: ristrutturazioni, formazione del personale, installazione di pannelli solari e creazione di una sala operatoria per garantire assistenza medica di qualità in una zona remota e povera della Tanzania.

La storia di Eva è oggi il simbolo di questo impegno quotidiano per il diritto alla salute e all’istruzione, che l’associazione porta avanti con dedizione e spirito di servizio.

Per ulteriori informazioni o per offrire un contributo al progetto, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo: moses_chiara@alice.it.

CHI SONO GLI AMICI DI MIGOLI ODV

L’associazione di volontariato Amici di Migoli OdV è nata dall’impegno e dalla passione del medico varesino Giovanni Cecchini e di sua moglie Daniela. Da oltre cinque anni, l’organizzazione sostiene la piccola comunità di Changarawe, nella circoscrizione di Migoli, in Tanzania centrale, un’area rurale povera e carente di servizi essenziali.

Dopo un primo intervento nel 2019 — quando l’asilo e il centro di salute locale versavano in gravi condizioni — l’associazione ha promosso numerosi progetti concreti per migliorare l’accesso alla salute e all’istruzione:

ristrutturazione dell’asilo e delle aule scolastiche;

ammodernamento del reparto di maternità e della sala parto;

creazione di un reparto di pronto soccorso (Emergency Care);

installazione di pannelli solari per garantire energia elettrica stabile;

formazione di personale locale, tra cui tecnici di anestesia;

realizzazione di una sala operatoria per interventi urgenti e tagli cesarei, ora certificata dal Ministero tanzaniano;

ripristino del servizio di ambulanza e trasporto sanitario;

mantenimento della casa di accoglienza per i volontari

Oggi l’associazione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continua a collaborare strettamente con le Suore Collegine della Sacra Famiglia, che operano stabilmente a Changarawe. L’obiettivo è garantire cure adeguate alle mamme e ai bambini e offrire ai piccoli la possibilità di un percorso scolastico sicuro e completo.

Con lo stesso spirito è nato anche il progetto per Eva, ulteriore tassello di un lavoro quotidiano che mira a rendere concreti e accessibili diritti fondamentali come salute, istruzione e dignità.

Per conoscere meglio l’associazione o partecipare ai progetti:

Amici di Migoli OdV

Via Carlo Poerio, 11 – Varese

moses_chiara@alice.it

+39 338 6041782

DONA ANCHE TU PER AIUTARE EVA A TORNARE A CAMMINARE

Ogni contributo può fare la differenza per offrire a Eva una nuova possibilità di vita.

I fondi raccolti serviranno a coprire i costi della degenza ospedaliera, dei voli aerei, dell’assicurazione e delle spese di soggiorno per lei e la mamma durante i sei mesi di cure a Varese.

Come contribuire:

con una donazione diretta all’associazione Amici di Migoli OdV

contattando l’indirizzo email moses_chiara@alice.it per ricevere tutte le indicazioni utili.