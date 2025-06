Gorillas U14 in grande crescita al Trofeo CONI di Monza

Si è svolto a Monza il Trofeo Coni Lombardia, competizione di flag football Under-14 che ha visto scendere in campo alcune delle migliori realtà giovanili della regione. Tra i protagonisti anche i Gorillas Varese, affiliati alla Uisp, che si sono presentati con una formazione grintosa e ricca di giovani talenti.

Il debutto contro i Bluestorms Busto Arsizio ha regalato ai biancorossi una larga vittoria, frutto di un gioco fluido e aggressivo sia in attacco sia in difesa. Una prestazione corale convincente che ha messo in luce la crescita del gruppo e la capacità di imporsi con autorità.

Le due sfide successive, contro i Seamen Milano (poi vincitori del torneo) e i Pitbull Brianza (secondi classificati), si sono rivelate più ostiche. Nonostante le due sconfitte, i giovani Gorillas hanno lottato con determinazione, cedendo solo contro avversari di alto livello.

Tra le note più liete del torneo, l’esordio positivo di Tommaso D’Antoni, subito a suo agio nel ritmo gara, e la prestazione maiuscola di Philippe Back, miglior giocatore della squadra per la sua intensità e l’impatto in campo.

Solida come sempre la guida tecnica di Daniele Matera, punto di riferimento costante in cabina di regia, mentre Andrea Cunga ha confermato il suo ruolo chiave come centro con una prestazione solida ed efficace. Da segnalare anche Elia Liguori, autore come sempre di diverse giocate di spessore su entrambi i lati del campo.

Quello di Monza è stato l’ultimo impegno ufficiale della stagione per i Gorillas Under-14, che ora si preparano a vivere un’estate altrettanto intensa: la società annuncerà a breve gli appuntamenti estivi che vedranno i Gorillas molto attivi sul fronte del reclutamento e degli eventi promozionali, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani al mondo del football americano.