Gravissimo scontro tra un’auto e una moto a Solbiate Olona: una persona è morta

Un gravissimo incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 11 giugno, poco prima delle 8.30 a Solbiate Olona in via per Fagnano, nella zona industriale.

Lo scontro tra un’auto e una moto è avvenuto all’incrocio tra la Sp2 e via dei Ronchi. Una persona è morta, un uomo di 54 anni, e altre due sono rimaste ferite.

Sul posto stanno operando i soccorritori del 118 intervenuti con l’automedica e un’ambulanza mentre da Milano si è alzato in volo l’elisoccorso. I carabinieri di Busto Arsizio sono sul luogo dell’incidente

Seguono aggiornamenti