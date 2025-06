Il 19 giugno all’ospedale di Saronno visite gratuite per l’emicrania

Anche quest’anno, ASST Valle Olona partecipa all’(H) Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS: nella giornata del 19 giugno gli ospedali di Saronno e Gallarate, parte del network Bollino Rosa, promuoveranno servizi gratuiti dedicati all’emicrania.

Saranno offerte gratuitamente visite neurologiche (prime visite) e una conferenza in presenza per fornire informazioni utili alle donne che soffrono di emicrania.

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico.

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è, dunque, quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.

«La lotta all’emicrania è una battaglia che facciamo nostra da tempo e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti e i media, così da superare i “pregiudizi” e la scarsa conoscenza, e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione – spiega il dr. Isidoro La Spina, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Gallarate – Riteniamo che questo Open Day sia un’occasione importantissima per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura».

Il 19 giugno, saranno il dr. La Spina e il dr. Andrea Mancioli, Responsabile del Centro Cefalee gallaratese a tenere un convegno in presenza dal titolo Emicrania nella donna: stato dell’arte. L’incontro si svolgerà nella Aula Radiologica dalle ore 11.00 alle ore 12.30.

L’ingresso è libero e gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Inoltre, la dr.ssa Elisa Capiluppi della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Saronno sarà disponibile per visite neurologiche gratuite (prime visite), rivolte a utenti di età ≥ 15 anni, il 19 giugno dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30.

Per accedere alle visite è necessaria la prenotazione, effettuabile chiamando il numero 02.9613494, oppure inviando una mail a neuro.saronno@asst-valleolona.it Le visite saranno effettuate nell’Ambulatorio di Neurologia, 2° piano, ingresso ovest del Padiglione Verde. I posti sono limitati.

I servizi offerti sono già consultabili da oggi sul sito www.bollinirosa.it