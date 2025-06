Incendio a Lugano nel quartiere Paradiso, evacuate 60 persone

La Polizia cantonale comunica che questa notte, poco prima dell’una di lunedì, a Paradiso, quartiere di Lugano, in uno stabile adibito ad albergo situato in Vicolo Geretta, è scoppiato un incendio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha avuto origine dal balcone di una camera al secondo piano.

A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione provvisoria di una sessantina di persone presenti nell’edificio, che hanno successivamente fatto rientro nelle rispettive stanze.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare e spegnere le fiamme, rimaste circoscritte al solo balcone.

Non si segnalano persone ferite né intossicate.

Per agevolare le operazioni di spegnimento, Vicolo Geretta è stato temporaneamente chiuso al traffico.