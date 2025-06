Incidente stradale a Varese in via Crispi, due feriti

Alle 9.30 di questa mattina, domenica, si è verificato un incidente stradale in via Francesco Crispi a Varese all’altezza del civico 96. Due automobili sono entrate in collisione per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente di 32 e 55 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Varese e la polizia locale, oltre ai soccorsi sanitari coordinati dalla centrale Soreu dei Laghi. Due le ambulanze impegnate: una di base della Croce Rossa Italiana, partita in codice giallo, e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello attivato in codice verde.

Le condizioni dei feriti non sembrano gravi, ma saranno sottoposti ad accertamenti presso le strutture sanitarie locali. La viabilità in zona ha subito rallentamenti.

(immagine di repertorio)