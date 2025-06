La biblioteca di Besozzo conclude la sua stagione con Jacopo De Michelis

Venerdì 13 giugno alle ore 20.45 nel cortile del Palazzo Comunale in via Mazzini, 4 a Besozzo, l’Amministrazione Comunale promuove l’incontro con Jacopo De Michelis che presenterà il suo secondo libro “La Montagna nel Lago” (Giunti 2024). Una storia di amicizia, di legami familiari, di frustrazioni legate alla vita di provincia e soprattutto un thriller ipnotico in cui misteriose vicende che potrebbero essere vere si intrecciano alla realtà storica dell’isola lacustre più grande d’Europa.

Il romanzo segue Pietro, un giornalista disilluso che torna a casa dopo anni, convinto dell’innocenza del padre accusato di omicidio. Accompagnato da Cristian, suo amico d’infanzia e agente della municipale, Pietro inizia a indagare e scopre che la vittima era molto più di un semplice benefattore locale e nascondeva molti segreti. L’intreccio del romanzo si sviluppa tra il presente e il passato, quando la X Mas di Borghese era presente sull’isola. Un’indagine che si muove tra i fantasmi del passato e l’omertà del presente, svelando i segreti di un piccolo borgo e di una famiglia segnata da eventi storici; non è solo un thriller, ma anche una riflessione sulla memoria, sul passato e sul rapporto tra padre e figlio.

Jacopo De Michelis, nato a Milano nel 1968, oggi vive a Venezia, dove lavora come editor presso Marsilio Editori. È stato traduttore, curatore di antologie, consulente editoriale e docente di narratologia alla NABA di Milano. Appassionato di fotografia, pubblica i suoi scatti su Instagram come @geidiemme. La stazione (2022) è il suo primo romanzo pubblicato con Giunti, a cui ha fatto seguito La montagna nel lago (2024). Da sempre interessato alle nuove tecnologie e al loro rapporto con l’editoria e la letteratura, è stato tra i fondatori nel 1994 del primo sito letterario italiano, www.fabula.it e il primo in Italia a realizzare un booktrailer come mezzo di promozione e comunicazione editoriale.

«Si chiude con De Michelis, autore di fama nazionale i cui libri hanno una notevole diffusione e richiesta anche nelle biblioteche – spiega l’Assessore alla cultura Silvia Sartorio – il ciclo di incontri con autori di questa stagione che ha riscosso un notevole interesse tra appassionati dando l’opportunità ai partecipanti di rendere la lettura anche un momento di condivisione, scambio di idee e confronto dal vivo con gli scrittori».

L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione – Al termine dell’incontro possibilità di firmacopie grazie alla collaborazione con la libreria Giunti al Punto di Gavirate. Per informazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970623