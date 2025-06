La Lega attacca il PD varesino: «Crisi d’identità e città in declino»

In una nota diffusa dalla segreteria cittadina, il Carroccio non risparmia attacchi al PD, colpevole – a detta della Lega e del suo segretario Marco Bordonaro – di un governo «confuso e inconcludente» che da anni penalizzerebbe Varese.

«Il Partito Democratico di Varese vive una crisi profonda, una crisi di identità che si riflette ogni giorno nella gestione sempre più confusa e inconcludente della città», si legge nel comunicato. Secondo la Lega, dopo otto anni di amministrazione, i democratici continuerebbero a comportarsi come se fossero all’opposizione: «Continuano ad attaccare l’opposizione come se fossero loro all’opposizione, quando invece governano Varese da otto lunghissimi e difficili anni».

Il recente risultato del referendum sulla cittadinanza avrebbe ulteriormente accentuato questa difficoltà. «Una crisi acuita, probabilmente, dai sonori schiaffoni presi al referendum sulla cittadinanza, un risultato che ha messo a nudo il distacco tra le loro posizioni ideologiche e il sentire comune dei cittadini», osserva ancora la Lega.

Il Carroccio denuncia poi un atteggiamento di costante polemica verso istituzioni sovraordinate: «Oppure è solo l’abitudine: quella di fare opposizione al Governo nazionale e alla Regione Lombardia, sempre con magrissimi risultati. Un’abitudine così radicata che ormai fanno opposizione anche a Varese… all’opposizione».

Secondo la Lega, la giunta dovrebbe concentrarsi maggiormente sull’azione amministrativa concreta. «Si dimenticano che dovrebbero governare, non limitarsi a predicare», afferma la nota. «Assistiamo a una giunta che si riempie la bocca con parole come “Masterplan”, ma non è nemmeno in grado di portare a termine i più modesti interventi per migliorare la qualità della vita».

Il giudizio sullo stato attuale della città è netto: «Oggi più che della “Varese del futuro” possiamo parlare della Varese che fu, o peggio, delle rovine di Varese». Tra i temi sollevati, anche la gestione della mobilità e delle aree di sosta: «Dopo aver riempito il centro di parcheggi a pagamento ed eliminato quelli liberi, oggi ci propongono auto volanti e vertiporti», ironizza la Lega. «Meno voli pindarici, più concretezza. Prima di volare bisogna saper camminare – e questa giunta ha dimostrato di essere zoppa».

Non manca infine un attacco alla politica urbanistica: «Parlano di rigenerazione urbana, ma nei fatti si traduce in supermercati, nuove strutture sgraziate che finiscono spesso in mano ai privati», accusa il comunicato. «Iniziamo a sospettare che solo questi progetti li appassionino veramente, non certo la gestione ordinaria». E con un tono sarcastico, la nota si chiude così: «Altrimenti, si comprino una bella scatola di Lego da montare sul tappeto di casa: di danni ne hanno fatti abbastanza».